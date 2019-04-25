قوات الأمن التونسية توقف بث قناة نسمة الخاصة بقرار من هيئة إعلامية مستقلة

قال مسؤولون إن قوات الامن التونسية أوقفت اليوم الاربعاء البث المباشر لتلفزيون نسمة الخاص وصادرت معداته لاتهامه بمخالفة قواعد البث، بينما اتهمت القناة السلطات بمحاولة إسكات صوتها المنتقد للحكومة.

ويأتي وقف بث القناة ومصادرة معداتها تطبيقا لقرار الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري (الهايكا) التي قالت إن القناة أصبحت غير قانونية بعد سحب ترخيصها العام الماضي بسبب ما وصفته بأنه "دعاية وتضليل وخدمة أهداف سياسية لمالك القناة".

وقال صحفيون وشهود لرويترز إن عشرات من قوات الأمن اقتحموا مقر القناة الرئيسي في ضاحية رادس قرب العاصمة تونس وقطعوا البث بالقوة وصادروا معداتها. وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية قوات الأمن تقتحم القناة. وتعرض بعض الصحفيين للاعتداء عندما حاولوا التصدي لقوات الأمن. ورفع صحفيون شعارات "نسمة حرة والشاهد(رئيس الحكومة) على بره".

وكانت الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري قد ألزمت القناة بدفع غرامات مالية بسبب برامج قالت إنها مهينة للفقراء وتحتوي على دعاية سياسية لمالكها لها أهداف انتخابية. لكن القناة قالت إنها لا تعترف بقرارات الهيئة.

وتقول قناة نسمة إن استهدافها جاء بسبب انتقادها المتكرر لأداء حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد التي تنفي أي علاقة لها بالقرار.

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ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي القناة لكن موقع نسمة على الإنترنت قال إن صوت القناة القوي والمنتقد للحكومة وتغطياتها للاحتجاجات أربكت حكومة الشاهد ودفعتها لقطع البث.

وكان تلفزيون نسمة أطلق برنامجا اسمه "خليل تونس" قال إنه يهدف لمساعدة الفقراء داخل البلاد لكن الهيئة المعنية بتنظيم عمل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية قالت إن البرنامج ينطوي على استغلال لأوضاعهم السيئة وإهانة لهم بهدف الدعاية السياسية لأغراض انتخابية.

ويعتقد على نطاق واسع بأن نبيل القروي مالك قناة نسمة يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية المتوقعة بنهاية هذا العام. ولعب تلفزيون نسمة دورا كبيرا في فوز الرئيس الباجي قائد السبسي وحزبه نداء تونس بالانتخابات عام 2014.