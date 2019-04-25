«العربي الأفريقي» يدعو الشركات المصرية لمؤتمر إعادة إعمار العراق

دعا المجلس العربى الأفريقي للتكامل والتنمية الشركات المصرية للمشاركة في الملتقى الاقتصادي في "لاهاي" بهولندا، لإعادة إعمار العراق.

يشارك المجلس العربى الأفريقى للتكامل والتنمية ومقره القاهرة، في الملتقى الاقتصادي الدولي بهولندا، والذي يقام في الفترة من 27 إلى 29 يونيو المقبل يهدف الملتقى إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة العراق وسيتم دعوة رجال الأعمال المصريين للمشاركة في هذا الملتقى.

وأكد السفير عماد طارق الجنابي، رئيس المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية، أن الملتقى سيقام تحت رعاية الحكومة الهولندية وبمشاركة المستشار الاقتصادي لرئيس جمهورية العراق، والدكتور مصطفى الهيتى، رئيس لجنة الإعمار بدولة العراق، والذي سيقوم بعرض الفرص الاستثمارية لإعادة إعمار العراق.

لافتا، أن هناك العديد من المستثمرين العرب والأجانب سيتم دعوتهم لهذا المؤتمر الهام، وقال الجنابى: إن "اختيار هولندا لإقامة المؤتمر نظرا للخبرات الكبيرة التي تمتلكها في مجال البنية التحتية إلى جانب ترحيب الجانب الهولندى بدخول مشاركات مع رجال الأعمال من أجل إعادة بناء العراق".

وأشار إلى أن المستثمرين سواء المصريين أو العراقيين سوف يستفيدون من الخبرات الهولندية حال حدوث مشاركات بينهم في إعادة إعمار الدول العراقية، إلى جانب خلق وتقوية العلاقات بين المشاركين، وتشجيع التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في البلاد العربية وأمريكا اللاتينية وأوربا والمملكة الهولندية.

خاصة وأن المملكة الهولندية معروفة عالميا باحتوائها على بنى تحتية حديثة بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المستدامة والبناء. لذلك فالشركات الهولندية عادة تملك العديد من الخبرة والمعرفة المبتكرة، مما يجعلها قادرة على المساهمة الفعالة في مشاريع البنى التحتية والبناء والطاقة بالشرق الأوسط. ومن الجدير بالذكر أن هذه المنطقة لديها طلب كبير للخبرات مما يتيح لها التطور بوقت قياسي.

