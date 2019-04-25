تعليق ساخر من يورجن كلوب على زيارة محمد صلاح لنيويورك

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على غياب محمد صلاح هداف الريدز، عن مران الفريق أمس الأربعاء، قبل مباراته المهمة أمام هيديرسفيلد تاون، غدًا الجمعة، بالدوري، بشكل ساخر.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مو عاد من رحلته إلى نيويورك، السفر في هذه الأيام ليس مشكلة، المشكلة الأكبر إذا تعطلت سيارته واضطر إلى المشي".

وأضاف كلوب: "لقد غاب صلاح عن تدريب واحد، لكنه سيتدرب اليوم".

وأكمل مازحًا: "ربما لو طلب مني مرافقته إلى هناك لوافقت على الفور، لقد التقى بالكثير من النجوم".

وتابع كلوب: "أنا فخور بجائزته، مو شخص ذكي للغاية، لقد ألهم بعض الناس للتفكير في بعض الأشياء. من المهم جدًا أن يكون لديه رأي ويجعل هذا الرأي عامًا".

جدير بالذكر أن صلاح تم اختياره من قبل مجلة "تايم" الأمريكية، ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم.

