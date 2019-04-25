الصادق المهدي: المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حذر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي الخميس من ما سماه “انقلابا مضادا” في السودان “إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة”. ونقلت وكالة رويترز عن المهدي قوله إن المجلس العسكري “سيسلم السلطة للمدنيين في حال الخروج من المأزق الحالي”، مضيفا أنه “يدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية”. المادة السابقة الدعوة لمليونية السلطة المدنية

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