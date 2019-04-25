والآخر موجود.. بقلم عبد اللطيف البوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1 )

لا يستطيع كائن من كان أن يُقلِّل من قيمة الثورة الديسمبرية- الأبريلية المستمرة إلى يومنا هذا. فالشباب السوداني الذي قام بها يمتاز بنقاء ثوري عالٍ والحاضنة الشعبية لهذا الشباب كانت صادقة في عاطفتها الثورية، والجهات التي نظمت الثورة امتازت بقدرٍ عالٍ من الدقة وحسن التدبير، والأهم من كل هذا أن دواعي الثورة كانت دواعٍ ملموسة لدى كل أفراد الشعب؛ فهذه الثورة توفر لها الشرطان الموضوعي والذاتي، وأثبتت هذه الثورة، بالإضافة للثورتين اللتين سبقنها، أنه متى عادت الظروف التي تصنع الثورة سوف تظهر من جديد. ومع كل هذا الذي تقدم لا يمكننا أن نجهل المكون الخارجي لهذه الثورة، فالخارج كانت له يد في هذه الثورة حتى ولو بصورة غير مباشرة، فالحصار الاقتصادي المحكم الذي فرضته أمريكا ثم بعدها دول الإقليم لدرجة إيقاف التعامل المصرفي مع السودان أسهم إسهاماً كبيراً في شلّ حركة الحكومة، وزاد العجز في ميزان المدفوعات وبالتالي زاد الضغط ثم السخط الشعبي، ولن نبعد النجعة إذا قلنا للخارج يد مباشرة داخل أروقة الحكم وداخل أروقة المعارضة، فكل دول العالم لها أجهزة استخباراتها الخارجية ومع الأيام سوف يظهر الكثير من المستخبي، فلا يوجد حراك سياسي اليوم في الدنيا ليس له سرٌّ وجهر، ولكن هذا لا يقلل من عظمة ما أنجزه الشباب السوداني الديسمبري الواعد ومن جوامع الكلم (إنما الأعمال بالنيات) وبالدراجية (النية زاملة سيدها).

(2)

لئن كان المكون الخارجي للثورة السودانية يحتاج لبعض الوقت لكي يظهر للعيان، فإن هذا الخارج يتحرك الآن وفي كافة الاتجاهات نحو السودان بعد نجاح الثورة، فهناك من شعر بمتغيرات حقيقية في السودان وأراد أن يكون جزءاً منها، وهناك من لم يعجبه ما حدث في السودان فأراد أن يشينه، وهناك من خشي العدوى فأراد إجهاض ما حدث في السودان، وهناك من أراد أن يخطف الإنجاز وهناك من يريد إعادة ما مضى وهناك من أراد أن يقدم السبت. المهم في الأمر دواعي التوجه الإقليمي والعالمي نحو السودان متعددة ومتابينة، ونجاح أيٍّ من المتجهين نحو السودان في أهدافه يتوقف على السودان وشعبه، فأمام السودان أن يكون سيد نفسه وأمامه أن يكون تابعاً، فالأمر يتوقف على قوة الإرادة السودانية، فالمهم في الأمر أن الإقليم حولنا والعالم حوله لن يتركاننا وشأننا فالسيادة بمعناها المطلق القديم أصبحت أكذوبة، حتى على الدول القوية ناهيك عن دولة هشة مثلنا.

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(3)

نحن في السودان وإن شعرنا بأننا أحرار في بلادنا إلا أن حريتنا تتوقف على قوة إرادتنا، وقوة إرادتنا تتوقف على قوتنا المادية، ونحن ما شاء الله علينا في الحتة دي حالتنا تحنن. وأجيكم من الآخر: العالم حولنا وأكثر تحديداً الإقليم من حولنا لا يريد لنا أمران، هما الإسلام السياسي والديمقراطية الليبرالية، ونحن في السودان منا من لا يريد هذا ولا يريد ذاك، فإذن هناك توافق بين الإرادتين أو ربما الثلاث إرادات (عالمية وإقليمية ومحلية)، وهذا يسهل التدخل الخارجي، فالتدخل الخارجي هو مكمن الخطر، عليه يجب علينا في السودان أن نتحلى باستقلالية، فمن يرفض الإسلام السياسي فاليرفضه بقناعته، ومن تجربة السودان الخاصة ومن يرى أن البلاد بدري عليها من الديمقراطية الليبرالية فالتكن هذه قناعته الخاصة المستوحاة من التجربة السودانية، وإلى حين ذلك علينا أن نتعامل مع العالم بفهم، وعلى حسب قدرتنا، فالدنيا ليست مطلوقة بل بأسيادها، وأنا ما بفسر وانت ما تقصر.