اضرام نار في مدرسة ثانوية بسبب خلافات بين مديرها السابق والحالي…..

الخليج 365:

أضرم أشخاص النار على مدرسة ثانوية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض بسبب خلاف بين مديرها الحالي والسابق.

وحسب مصادر (السوداني)، فإن عددا من الأشخاص قد هاجموا المدرسة وأشعلوا فيها النيران مخلفين وراءهم تلفاً في أدواتها وأثاثاتها قبل أن يسارع أهالي المنطقة ويخمدونها قبل تدخل الشرطة. وأضاف المصدر أن التحقيقات كشفت عن أن الحريق نتج عن خلاف بين مدير المدرسة الحالي والسابق، مشيراً إلى أن من أشعلوا النيران لهم صلة قرابة بالمدير السابق، عليه دونت الشرطة بلاغاً بالحادثة وحققت فيها. المادة السابقة وظائف الكوادر الوسيطة بالخارجية.. عامان ولم تعلن النتيجة..!!! المقالة القادمة التغيير.. بقلم لينا يعقوب

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