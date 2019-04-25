المؤسسات!!.. بقلم الطاهر ساتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

:: ومن قوانين (بيوت العزابة)، أول من يستيقظ صباح الجمعة يتولى مسؤولية إعداد الشاي وكنس الحوش وغسيل العدة وإحضار الرغيف والفول و(توضيب الفتة)، ثم يجمع المبلغ من رفاقه ويذهب إلى السوق ثم يعود ويجهز (حلة الغداء)، أي يصبح هو المدير العام ليوم العطلة.. ومع غياب الدستور وروح المؤسسية، حال دولتنا اليوم كما حال (كما بيوت العزابة)، بحيث من يصحو باكرا يستغل المجلس العسكري ويفعل ما يشاء!!

:: وعلى سبيل المثال، نقرأ هذا الخبر: (أصدر المجلس العسكري قرارا بتعليق عقد الشركة الفلبينية بميناء بورتسودان الجنوبي لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد.. وكذلك كلف المجلس العسكري المراجع العام بالشروع في المراجعة المالية والإدارية للإدارة العامة للحج والعمرة ورفع تقريره للمجلس)، انتهى الخبر، ويبدو أن أحدهم استيقظ صباحا ليستغل المجلس المجلس العسكري في هاتين القضيتين فقط لا غير.

:: نعم، تعاقد الشركة الفلبينية مع إدارة الموانئ البحرية – على تشغيل الميناء الجنوبي ببورتسودان – من ملفات الفساد التي يجب التحقيق فيها والمحاسبة، ثم صرف النظر عن التعاقد مع الشركة الفبينية والاعتذار لها ثم إرجاع مبلغ المقدم المدفوع، أو مراجعة بنود العقد بالحذف والتعديل، بحيث تكون ذات جدوى للبلاد، ثم تشغيل العمالة وتطوير الميناء وغيرها من الثقوب الواجب سدها.. فالعقد معيب، وبحاجة إلى مراجعة.

:: وكذلك الإدارة العامة للحج والعمرة، إذ هي من (مواطن العفة) التي أفسدها شيوخ التمكين لحد سير الركبان بفسادها.. وكانت الإدارة العامة للحج والعمرة من المؤسسات (ذات الرسالة) التي لوثها أهل الولاء في غياب أهل الكفاءة وتغييب العدالة.. وصحيح كثيرة هي أوجه الفساد والتجاوز والشبهات التي وجهتها سهام الصحافة والمراجع العام للإدارة العامة للحج والعمرة، ولذلك ظلت القضايا تموت ثم تُقبر في مقابر (خلوها مستورة)!

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:: ولكن يبقى السؤال: لماذا فقط يحظى عقد الشركة الفلبينية والإدارة العامة للحج والعمرة باهتمام المجلس العسكري؟.. فالشاهد، لو رفع المجلس أحجاراً، لوجد تحتها ملفات الفساد التي تزكم الأنوف.. وما من وحدة حكومية – في عهد المفسدين – إلا وقد تلوثت بشبهات واتهامات الفساد.. ولذلك كان – ومايزال وسيظل – السؤال: فلماذا يكتفي المجلس العسكري بالعقد الفلبيني والحج والعمرة، وكأن الثورة كانت من أجلهما فقط لا غير؟

:: المؤسسية هي التي تنهض بالأوطان، وليست (الأمزجة الخاصة).. وما لم تُحل المؤسسية محل (الأمزجة)، فلن تصلح أحوال البلاد حتى ولو أسقط الشباب مائة حكومة.. ولكي يصبح التغيير نحو الأفضل (كاملا)، وإصلاح ما أفسده شيوخ التمكين ( شاملا)، ولكي لا يهرب أي فاسد من المحاسبة، فعلى المجلس العسكري أن يكون صادقا في الحوار مع ممثل الشباب (تجمع المهنيين) وقوى الحرية والتغيير، ثم القبول بدولة المؤسسات والعدالة (عاجلا).

:: نعم، ما يحدث حاليا – من إعفاء ومراجعة – المسمى بنهج (الترقيع)، وقد تم تجريبه ولم ينجح، ويجب ألا يعود المجلس العسكري بالبلاد إلى ذات (النهج الكارثي)، ليتلف به على حلم الشباب وثورتهم.. فالإبقاء على نهج الترقيع يعني أن حكومة الذل والجوع والفقر والفساد (لم تسقط بعد)، لأن الغاية من ثورة الوعي هي تفكيك الدولة العشوائية، ثم التحول إلى دولة مؤسسات تتم فيها صناعة القرارات بمهنية وعلمية، وليس بنظرية (اليصحي بدري يجهز البوش).