إطلاق سراح الجزولي بعد اعتقاله ساعات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطلقت السلطات الأمنية سراح رئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي بعد اعتقاله لساعات من أمام وكالة السودان للأنباء (سونا) عقب ندوة الجبهة الوطنية للتغيير في حديث عن الراهن السياسي .

وقال نائب رئيس الجبهة الوطنية للتغيير عبد القادر إبراهيم في بيان أن قوة من قوات الشعب المسلحة قامت باعتقال الجزولي القيادي والناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتغيير عقب مشاركته في المؤتمر الصحفي للجبهة ظهر اليوم من أمام وكالة السودان للأنباء ، وأدان عبد القادر السلوك الذي تنتهجه الدولة في إنفاذ القمع وكبت الحريات والرأي .

وطالب القوات المسلحة بحسب صحيفة الإنتباهة وعلى رأسها المجلس العسكري الانتقالي بتحمل المسؤولية في سلامته الجسدية والنفسية والإسراع بإطلاق سراحه أو تحديد تهمة واضحة ضده .