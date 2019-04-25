غندور ينفي إستيلائه على أراضي مزرعة جامعة الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى وزير الخارجية الأسبق البروفيسر إبراهيم غندور إستيلائه على أراضي مزرعة جامعة الخرطوم .

وقال في تعميم صحفي إنه وأسرته لم يتحصلوا على متر واحد من أراضي جامعة الخرطوم، وأقر غندور في ذات الوقت بشرائه (124) متراً من المزاد العلني للتخطيط العمراني، بالخرطوم في 2003، بعد تركه لوكالة الجامعة .

وكشف غندور وبحسب صحيفة آخر لحظة، عن شروعه في تحريك إجراءات قانونية ضد المحامي الذي روج لفساد غندور في أراضي جامعة الخرطوم .