المخططات السكنية … بيع الوهم (1)…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المماطلة والتسويف أصبحت سمة من سمات معظم الشركات التى تعمل فى بناء المخططات السكنية بولاية الخرطوم خاصة وأنها تسوّق مخططاتها هذه فى بلاد المهجر لعملاء ليس لديهم الخلفية الكافية للواقع بالداخل وينحصر كل همها فى جمع أكبر قدر من العملات الأجنبية لتكنزها داخل خزائنها وهى لا تسبق إقامة هذه الأحياء بدراسة الجدوى لتفادى المشكلات التى يمكن أن تواجه من تسوق لهم بضاعتها المغشوشة..

أحلام وردية

في العام 2004 طرحت شركة أرياب العقارية والتى غيرت أسمها إلى (قدرة) ثم إلى (منازل) مؤخرًا عبرعدد من السفارات بالخارج مخططاً سكنياً يقع جنوبي الخرطوم أطلقت عليه اسم الحي الدبلوماسي يضم حوالى (4000) قطعة للبيع بالتقسيط بالشراكه مع وزارة التخطيط العمراني جهاز تنظيم شئؤن العاملين بالخارج كنموذج للسكن الاستثماري المتكامل يحوي كل الخدمات الأساسية من مساجد ومدارس ورياض أطفال ومستشفيات وأسواق وشبكه مياه بمواصفات مستقبلية وإمداد نابع من عدة مصادر تغذية وتوزيع شبكة كهرباء بمواصفات متقدمة، الامر الذي جعل العشرات من المغتربين يتدافعون لاقتناء أرض الأحلام ولكن المفاجأة كانت بانتظارهم؛ فالمخطط يفتقر لخدمات المياه والكهرباء برغم تسديدهم للرسوم للشركة المعنية ناهيك عن الأحلام الوردية الأخرى التى منتهم بها الشركة .

شكاوي الملاك

أماني وأحلام عريضة وعدت بها شركة (منازل) لملاك الحي الدبلوماسي والمعالي وهم يحلمون بالخلاص من جحيم الإيجارات ولكنهم كانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار؛ فبحسب حديث المواطن صلاح مبارك- أحد المتضررين- لـ(الصيحة) أن الحي يضم حوالى 4 آلاف قطعة تم شراء معظمها عبر السفارات بالخارج مشيرًا إلى أن المخطط يتبع لشركة أرياب العقارية التي قامت مؤخراً بتغيير اسم العمل لشركة منازل العقارية. ويقول صلاح “سددنا للشركة مايعادل مائة ألف ريال سعودي للقطعة الواحدة لنفاجأ عقب عودتنا ونحن نخطط للتشييد بعدم توفر خدمتي المياه والكهرباء ناهيك عن الأحلام الورديه التى رسمتها لنا الشركة رغم أننا سددنا نفقات الخدمات الأساسية للشركة ما دفع عدداً كبيراً من الملاك لشراء المياه مستخدمين التناكر و الذي تقدر قيمته بـ (450) ألف جنيه للواحد”. مؤكداً أنهم صرفوا الملايين فى سبيل تشييد منزل بأبسط الإمكانيات في ظل ارتفاع الأسعار ويرى أن عدم سداد الشركة للمستحقات المالية لمقدمي الخدمات كهبئة المياه والكهرباء قاد إلى عدم توفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وغيرهما بحسب نص العقد. ويضيف صلاح لم نقف مكتوفي الأيدي بل بذلنا ما كان بوسعنا من مجهودات في سبيل حل المشكله منها التواصل مع وزأرة التخطيط العمراني التى أكدت لنا عبر مدير مكتب الوزير عدم وجود أي علاقة بالمخطط على الرغم من ورود أسمها فى الملف المقدم من الشركة كما قمنا بمقابله مدير هيئة مياه المدن ليتم إخطارنا بأن الهيئة لم تتسلم المخطط نسبة لعدم إيفاء الشركة بالمطلوبات التى تتمثل فى توفير موارد (آبار ذات سعات كبيرة ) كما قمنا بمقابله مدير المشروعات بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المهندس حمودة الذى أفادنا بدوره بأن الشركة لم تفِ بالمطلوبات لافتاً إلى أن شركة منازل ظلت فى حالة تماطل وتلاعب بالسكان قرابة الثلاثة أعوام من الوعود الكاذبة. وقال إذا استمر هذا الوضع على هذا النحو سوف نلجأ إلى القضاء لاستعادة حقوقنا .

جنينا السراب

ويروي محمود عبد العزيز مأساته مع الشركة ليقول إنه ظل مغتربآ قرابة الأربعين عاماً قام خلالها بشراء هذه الأرض التى كانت بمثابة حلم العمر، ولكن حلمه تبدد ليفاجأ بالواقع مضيفاً بأنه عانى الأمرين حتى أكمل تشييد منزله مستعيناً بعربات الكارو وأستاجر مولدات كهرباء بمبالغ طائلة كل ذلك في سبيل الاستقرار بالبلاد، وقال إن كل المجهودات التى بذلت من قبلهم مع الشركه كانت محصلتها وعوداً كاذبة و مماطلة وتسويفاً استمر قرابة الخمسة عشر عاماً .

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كشف المستور

(الصيحة ) حملت كل هموم وتساؤلات ملاك الحي الدبلوماسي ووضعتها على طاولة مدير شبكات مياه ولاية الخرطوم، المهندس الفاضل يوسف، الذي أقر بأن الملاك خُدعوا وكانوا ضحية للتحايل مضيفاً بأن هناك إجراءات متبعة من قبلهم تتعلق بكل المخططات الاستثمارية منها الوقوف على أرض الواقع على المخطط لمعرفة عدد المنازل المستهدفة ونوعية المصدر (نهر أو آبار ) ليتم تحويل كل تلك المعلومات إلى تصاميم يُحدد عبرها المصدر وكمية المياه التى ينتجها والمسارات ثم يحول التصميم لإدارة تنفيذ الشبكات التى تتولى الإشراف كما تحرص على التأكد من مطابقة الشبكة للمواصفات ومن ثم يتم تمليك الشبكة للهيئة للإشراف عليها إدراياً، مؤكداً أن كل تلك الإجراءات لم تتبع من قبل شركة منازل في المخطط السكني للحى الدبلوماسي، وقال إنه حصل على المعلومات عن الشركة من قبل الملاك الذين حضروا للهيئة باحثين عن حقوقهم، بعد أن سددوا الاستحقاقات المطلوبة للشركة، وقال إنهم كهيئة مياه لم ينفذوا أي شبكة للمياه ولا تصميمها فى ذلك المخطط. وبحسب خبرته يرى المهندس الفاضل أن الحل يكمن في تكوين لجنة من هيئة المياه لمعاينة الشبكة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والعديد من التدابير التى يجب وضعها في الاعتبار، لافتاً إلى عدم وجود عقوبات على تجاوز مثل تلك الشركات لعدم وجود عقد بينهما وأبدى مدير الشبكات استعدادهم لحل المشكلة حرصاًعلى مصلحة المواطن بشرط وجود توجيه مباشر من مدير الهيئة بالولاية حتى لا تعمق جراح الملاك الأبرياء .

سرقة

الشركة السودانية للكهرباء بدورها، أفادت (الصيحة) بوجود اتفاق أبرم منذ سنوات بينهم وشركة أرياب العقارية نص على إعادة تاهيل شبكة الحى الدبلوماسي، مشيرآ إلى أن تعرض الشبكة للسرقة أوقف التنفيذ، وحدد مدير الإدارة العامة للتخطيط و المشروعات، مهندس منتصر عبد الرحمن، المشكلة فى عدم توفير مصدر لتغذية الحى، مؤكداً أنه تم تشييد المحطة بالمخطط دون توفير مصدر للتغذية، لافتاً إلى وجود اتفاق مع أرياب لتولى مسئولية المحطة، مبدياً استعدادهم لحل مشكلة السكان الذين حضروا بأنفسهم باحثين عن حل جذري لقضيتهم، محدداً الحل بالتزام شركة منازل بإعادة تشييد الشبكة ومن ثم تتولى شركة الكهرباء عمل دراسات لتغذيتها والإشراف عليها، مؤكداً استعداد الشركة السودانية للكهرباء لتولى مهامها فى الحى بعد اكتمال تشييد الشبكة وفقآ للمواصفات المطلوبة .

إقرار

(الصيحة) تولت عرض شكاوى المتضررين من الحي على شركة منازل ليقول الناطق الرسمى باسم الشركة، ياسر الفاضل أحمد، إن دوافع تغيير اسم العمل كانت بناءً على خطاب من مسجل تنظيمات العمل لتطابق الاسم مع شركة أرياب العاملة في تعدين الذهب، وقال إن الاسم تغير إلى (قدرة) ثم إلى (منازل) مؤخراً، مقراً بوجود بعض المشكل المتعلقة بتوصيل المياه والكهرباء بالحي والتى حمّل جزءاً منها للمواطن والشركة، وقال” حسب العقد الذي بين الشركة والملاك فأن الشركة ملزمة بتوفير خدمة الكهرباء والمياه للسكان”. مضيفاً بأنه في العام 2004 اشترت الشركة (5) ميقا من الشركة السودانية للكهرباء سددت رسومها كاملة، لافتاً إلى أن هذه التقديرات ترجع للهيئة، وقال إن عدم اكمال تشييد الحي قاد شركة الكهرباء لتحويل الخدمة لأحياء أخرى مجاورة ، مشيراً الى أن الأسلاك تعرضت للسرقة، وقال إن شركة الكهرباء هى التى لا ترغب في منحهم شهادة الإنجاز، مشيرآ لعقدهم عدداً من الاجتماعات مع شركة الكهرباء بغرض التوصل إلى حلول حول كيفية تشييد الشبكة، و على ضؤئها سوف يتم الاتفاق مع شركة أخرى لتوصيل التيار من محطة (17) ولكن لم يأت الرد حتى اللحظة. وحول توصيل المياه قال إن هناك آباراً جاهزة لتوصيل المياه للحي، ولكنه أعاب على الجهات الحكومية التعامل معهم ماديآ فقط، بدليل أن هناك بعض الأحياء تم توصيل الخدمات لها وهي أكثر بعداً من الحى الدبلوماسي عن مصادر الإمداد.