شهاب الدين كرار ليس وحده

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تفاجأ الناس قبل أيام بظهور الشاب شهاب الدين كرار بعد أربعة سنوات من اختفائه التام وكأن الارض قد انشقت وابتلعته في ذلك النهار من شهر رمضان للعام 2105 بعد خروجه بشكل عادي من منزله في منطقة بانت بمدينة امدرمان ، ومنذ ذلك اليوم وجهود الأسرة المكلومة لم تنقطع وقد طرقت كل الابواب دون جدوي بحثا عن ابنها الذي تحوم شبهات كثيرة عند أهله ومعارفه وزملائه بأنه تعرض لاخفاء قسري والسلطات هي المتهم الأول باعتبار الرجل معارضا النظام ، وكان طبيعيا أن تتصل العائلة بجهاز الأمن الذي تفي بشكل قاطع أن يكون الشاب كرار محتجزا عنده وذهبت والدته يعتصرها الالم الي مكاتب الجهاز وتحدثت مع الضابط المسؤول أن قلبها يحدثها باحتحاز ولدها عندهم وطلبت من المسؤول أن ينظر إليها كام فقدت فلذة من كبدها وننتظر أن تعرف شيئا عن ابنها فتجاوب الضابط ووعدها أن يستقصي ويرد عليها وبالفعل اتصل بها بعد أيام ليقول لها أن ابنها ليس محتجزا عندهم في أي مكتب من مكاتبهم ولكن قلبها لم يصدق الا أنها لاتملك غير التضرع لله تعالي أن يعيد إليها ابنها .

زملاء المفقود أطلقوا مناشدة عبر الانترنت وذلك من خلال مواقع إلكترونية عديدة أبرزها سوداتيز اون لاين للبحث عنه تجاوب معها ناشطون كثر واهتم بها عدد كبير من الشباب السوداني علهم ينجحوا في الحصول علي معلومة تقود لخيط يفيد في القضية لكن دون جدوى .

عائلة كرار وعشيرته واقاربه توجهوا بمناشدة وخطاب مفتوح للرئيس المخلوع أن يساعدهم في البحث عن ابنهم وذلك بعد مرور أربعة أشهر من اختفائه الغامض لكن الرئاسة لم تفعل شيئا بكل أسف .

ومع انتصار الثورة الشعبية والإطاحة بالطاغية المجرم بدأ بعض الشباب الثائر في اقتحام مكاتب للأمن بعدة مدن وتحرير المحبوسين حتي كانت المفاجأة لاهل المفقود عندما علموا أن الثوار حرروا ابنهم من حبسه في زنزانة سرية تحت الارض داخل مكاتب جهاز الأمن بمدينة كتم في دارفور ، وقيل إنه كان في هزال شديد وحالة صحية ليست جيدة لكن بحمد الله سمع اهله صوته واستمع إليهم و من المتوقع أن يكون الآن قد عاد لأسرته والتقي والدته المفجوعة التي لم يكذب حدسها أن ابنها معتقل عند الأمن رغم تفي الجهاز لهذا الافتراض جملة وتفصيلا .

التحية لوالدة كرار التي جاهدت وثابرت والتحية لزوجته الصابرة المجاهدة ولاطفاله الأبرياء وعموم أهله ومعارفه ومحبيه .

ان جريمة اعتقال شهاب الدين كرار واخفاه المتعمد وسجنه داخل الأرض والإصرار علي عدم حصول أهله علي أي معلومة ، يشكل هذا الأمر خطورة بالغة ويستوجب محاسبة فورية ورادعة لكل من تورط بالإسهام في هذا الفعل الشنيع الذي لايلتقي مع الاعراف ولا الأخلاق ولا الشرع ولا السودانوية المتسامحة.

بغض النظر عن سبب اعتقال شهاب فإن سجنه تحت الارض والخرص علي إعفاء خبره يعتبر جريمة كبري لاتغتفر ويلزم أن تبدأ السلطات المختصة فورا في محاكمة هؤلاء المجرمين من أصغر منتسب لمكتب الامن في كتم الي اعلي سلطة في الجهاز لها علاقة بهذه الجريمة النكراء حتي لو وصلت إلي المدير العام ، ونقول لشهاب الدين كرار وعائلته ومعارفه ورفاقه حمدا لله علي السلامة ، وهيا لننطلق جميعا ونبحث عن مفقودين آخرين فشهاب الدين حتما ليس وحده الذي اختفي في ظروف غامضة والأرجح أن لجهاز أمن المخلوع علاقة باخغائهم فهلا تحركنا معا لإعادة السرور الي عوائل طال حزنها ؟

نتمني أن يتم ذلك فورا.