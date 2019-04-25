اختبر ذكاءك!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> السؤال الأول:

{من أشد رؤساء العالم دمويةً؟

1/ أدولف هتلر..

2/ جوزيف ستالين..

3/عمر حسن أحمد البشير..

> السؤال الثاني:

{ من أسرع طالب في العالم قطعاً للطريق ما بين شهادة الثانوي وشهادة الدكتوراة؟

1/ البرت أينشتاين..

2/ أحمد زويل..

3/ وداد بابكر..

> السؤال الثالث:

من هو المسؤول الذي انتهج فلسفة تحريك الأرداف من أجل تحريك الإنتاج؟

1 / مهاتير محمد..

2/ محمد طاهر إيلا..

3/ آبي أحمد..

> السؤال الرابع :

{ من هو عالم الدين الذي تزعجه كلمة شيوعي أكثر مما يزعجه قتل النفس؟

{1/ الشيخ عبد الحي يوسف..

2/ الشيخ راشد الغنوشي..

3/ الشيخ طنطاوي..

> السؤال الخامس:

{ من هي الوزيرة (اللصقة) التي تنقلت بين وزارات عدة لسنوات..

{ ثم لم تفعل شيئاً سوى الضحك والرقص؟

1/ مادلين أولبرايت..

2/ آمال عثمان..

3/ تابيتا بطرس..

> السؤال السادس:

من هو وزير الإعلام الذي فاق وزير دعاية هتلر ــ جوبلز ــ في فنون الملق والنفاق؟

1/ أحمد سعيد الصحاف..

2/ أحمد بلال عثمان..

3/ فاروق حسني..

> السؤال السابع:

{ من هي المغنية السودانية التي قالت إنها تنافس وردي..

{ وينتظر الناس منها ــ بمناسبة أيام الثورة هذه ــ أغنيات وطنية في مستوى (وطنا)؟

1/ ندى جلابية..

2/ ندى الشريف..

3/ ندى القلعة..

> السؤال الثامن:

{ السمك لا يستطيع العيش خارج الماء..

{ فمن هي الإنسانة التي لا تستطيع العيش خارج مياه الشمولية؟

1/ شجرة الدر..

2/ تيريزا ماي..

{ بدرية سليمان..

> السؤال التاسع:

ما أكثر ما سيفتقده الرئيس السوداني المخلوع وهو في محبسه الآن؟

1/ الرقص..

2/ اكتناز المال..

3/ القتل..

4/ جميع الإجابات أعلاه صحيحة..

> السؤال العاشر:

ما الذي يمكن أن يحدث في السودان خلال الأيام ــ أو الساعات ــ القادمة؟

1/ تنحي عضو المجلس العسكري عمر زين العابدين.

2/ تنحي رئيس تجمع المهنيين محمد يوسف.

3/ تنحي الثوار!!