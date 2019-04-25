مصرع شاب غرقا داخل مياه النيل الازرق في ظروف غامضة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي شاب مصرعه غرقا داخل احضان النيل الازرق بالقرب من كبري النيل الازرق .. وبحسب مصدر مطلع ان الشاب البالغ من (15)عاما كان قد حضر الي الخرطوم لللمشاركة في اعتصام ساحة القيادة العامة للجيش وفي اعقاب ذلك تسلل الي النيل بدافع الاستحمام بيد ان قوة التيار جرفته ليلقي حتفه فور وقوع الحادث تم إبلاغ شرطة الإنقاذ النهري التي سارعت الي انتشال الجثة وارسالها للمشرحة فيما فتحت تحقيق بالحادثة. المادة السابقة نظاميان ينهبان شابا ويطلقان عليه النار بالحاج يوسف… المقالة القادمة الفساد من الجزائر إلى الخرطوم.. بقلم سمية سيد

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