نظاميان ينهبان شابا ويطلقان عليه النار بالحاج يوسف…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

القت شرطة الحاج يوسف القبض علي نظامين في اعقاب قطعهما الطريق علي شاب قاما بنهبه و إطلاق النار عليه .. بحسب مصدر لكورة سودانية ان النظامين اعتديا علي الشاب واستوليا منه علي هواتفه وحافطة نقوده وطلبا منه ان يركض بيد ان الاخير ابدي مقاومة فاطلقا عليه الرصاص فتسببا في اصابته في ساقه فور وقوع الحادث تم ابلاغ الشرطة التي اتخذت اجراءاتها القانونيةوايقاف المتهمين رهن التحقيق. المادة السابقة الكل بطل إلتفتوا للوطن.. بقلم بابكر مهدي الشريف المقالة القادمة مصرع شاب غرقا داخل مياه النيل الازرق في ظروف غامضة…

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