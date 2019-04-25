روسىا: استئناف المحادثات السداسية قد يكون الأفضل لحل مشاكل شبة الجزيرة الكورية

أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزوف اليوم /الخميس/ أن استئناف المحادثات السداسية بشأن كوريا الشمالية يمكن أن يكون أكثر فعالية لحل مشاكل شبه الجزيرة الكورية .

وقال تشيزوف - وفقا لوكالة أنباء انترفاكتس ، في تصريح للصحفيين في موسكو عندما سئل عن احتمالات تكرار قمة بوتين / كيم - "سنرى.. لن استبق الأحداث دون شك ، تمت مناقشة هذا الموضوع في القمة أيضًا".

وأضاف تشيزوف أن "هناك طريقتين ظهرتا إلى الواجهة في فترات مختلفة.. النهج الأول هو عملية الأطراف الستة .. والنهج الثاني هو خيار بديل يتمثل في إمكانية التوصل إلى جميع الاتفاقات بشكل تنسيق ثنائي مع الأمريكيين .. لكن لا يزال يبدو لنا أن تنسيق الأطراف الستة يمكن أن يكون أكثر فعالية فيما يتعلق بالمساعدة الدولية لحل هذه المشكلة ".

وتضم المحادثات السداسية الصين وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والولايات المتحدة وروسيا واليابان.

وتوقفت هذه المحادثات - التي تتعلق بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي منذ ديسمبر 2008 - وانسحبت منها بيونج يانج رسميا في أبريل 2009، قبل شهر على قيامها بتجربة نووية.