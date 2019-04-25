فجًر الخبير في شؤون الحركات الإرهابية ماهر الفرغلي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن جماعة التوحيد الوطنية” المتهمة بتفجيرات سيريلانكا الدامية والتي راح ضحيتها 359 شخص في عيد الصفح.
وأكد ”الفرغلي” أن هذه الجماعة المتشدده التي تنتمي للسلفية الجهادية وتنقسم لفريقين الأول هو ”جماعة التوحيد الوطنية الإسلامية” التقت قياداتها بيوسف القرضاوي مفتي جماعة الإخوان في قطر ورئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين.
وقال ”فرغلي” إن هذا الفريق معادٍ للبوذية، وله رأي واضح في ضرورة تحطيم التماثيل، أما الفريق الثاني وهو ”جماعة التوحيد”، فهو الأكثر تشددًا وتطرفًا ولديهم معتقدات راسخة باللجوء للعنف لتغيير المفاهيم بالقوة.
وأشار إلى أن قائد الجماعة زهران هاشم ومجموعة من الملثمين الذي بايعوا “البغدادي”، واعلنوا ذلك في مقطع فيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة مخزية توثق لقاء القرضاوي مع زعيم الجماعة المتهمة بتفجيرات سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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