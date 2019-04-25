وزير الدفاع اليونانى يبحث مع السفير الأمريكى الأمن فى شرق المتوسط

وأشارت صحيفة (كاثمريني) اليونانية إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه بين المسؤولين خلال الأسبوع الحالي، بعد أن التقى وزير الدفاع اليوناني السيناتور الأمريكي الزائر روبرت مينينديز يوم الاثنين الماضي.
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