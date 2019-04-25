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وزير الدفاع اليونانى يبحث مع السفير الأمريكى الأمن فى شرق المتوسط

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ناقش وزير الدفاع اليوناني إيفانجيلوس أبوستولاكيس مع السفير الأمريكي في أثينا جيفري بيات، اليوم الخميس، مسألة الأمن في شرق البحر المتوسط، ​​والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت صحيفة (كاثمريني) اليونانية إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه بين المسؤولين خلال الأسبوع الحالي، بعد أن التقى وزير الدفاع اليوناني السيناتور الأمريكي الزائر روبرت مينينديز يوم الاثنين الماضي.

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