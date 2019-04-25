الاتحاد الإنجليزي يضع خطة استثنائية لتتويج بطل البريميرليج

كشفت شبكة "ESPN" العالمية عن خطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لتتويج بطل النسخة الحالية من مسابقة "البريميرليج"، حال استمرار الصراع على حصد اللقب بين ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ومانشستر سيتى حتى الجولة الأخيرة.

وذكرت الشبكة أن الاتحاد الإنجليزى يخطط لتجهيز "كأسين" ومجموعتين من الميداليات الذهبية بملعبى "أنفيلد" و"فالمر" لتتويج الفريق الفائز بلقب الدورى الإنجليزي هذا الموسم.

ويلتقى ليفربول مع ولفرهامبتون على ملعب "أنفيلد" يوم 12 مايو المقبل ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى، بينما يحل مانشستر سيتى ضيفاً على برايتون فى اليوم ذاته.

وأكدت مصادر داخل الاتحاد الإنجليزى استبعاد تخصيص طائرة هليكوبتر تحمل كأس البريميرليج، لاسيما أن المسافة بين الملعبين تصل لـ270 ميلاً.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 88 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة.