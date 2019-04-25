توقيف قاطعي طريق ينهبون المسافرين بشرق دارفور

أوقفت قوة مشتركة بين القوات المسلحة والشرطة بمنطقة النمر التابعة لمحلية عسلاية بشرق دارفور 3 أشخاص متهمين بنهب المسافرين ليلاً على طريق الضعين ـ نيالا ـ الضعين ـ الفردوس.

وكثرت بلاغات حوادث النهب وإطلاق النار على المسافرين في طريق نيالا ـ الضعين في منطقة غزالة جاوزت وعلى طريق الضعين ـ الفردوس بمنطقة شاور التي تبعد 10 كلم جنوب غرب الضعين.