توقيف قاطعي طريق ينهبون المسافرين بشرق دارفور

أوقفت قوة مشتركة بين القوات المسلحة والشرطة بمنطقة النمر التابعة لمحلية عسلاية بشرق دارفور 3 أشخاص متهمين بنهب المسافرين ليلاً على طريق الضعين ـ نيالا ـ الضعين ـ الفردوس.
وكثرت بلاغات حوادث النهب وإطلاق النار على المسافرين في طريق نيالا ـ الضعين في منطقة غزالة جاوزت وعلى طريق الضعين ـ الفردوس بمنطقة شاور التي تبعد 10 كلم جنوب غرب الضعين.
وحسب أفادت الضحايا، إن أفراد النهب يمتطون عربة صالون ويحملون أسلحة نارية ويتكون عددهم ما بين 5ـ 3 أشخاص.
وقال أحد مواطني قرية النمر ، إن جل حوادث النهب على الطريق يقوم بها أشخاص معروفون بالاسم، مضيفاً "أبلغنا لجنة أمن الولاية بالمعلومات المتوفرة لدينا عن أفراد العصابة لتحرك السلطات قوة عسكرية للقبض عليهم في منازلهم وأثناء مداهمة المنازل كانوا موجودين لذلك ألقي القبض عليهم جميعا".
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