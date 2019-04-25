الدفاع الروسية لا تستبعد مضاعفة الولايات المتحدة لوجودها العسكرى فى أمريكا اللاتينية

لم يستبعد نائب رئيس القيادة العامة لهيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية، إيجور كوستيوكوف، أن تزيد للولايات المتحدة من تواجدها العسكري في أمريكا الوسطى والجنوبية من 20 ألفًا إلى 40 ألف عسكري.

وقال كوستيوكوف- خلال مؤتمر موسكو الدولي للأمن اليوم الخميس- "بالرغم من عدم وجود تهديدات عسكرية مباشرة لأمن الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، إلا أن واشنطن تحتفظ بوجود عسكري كبير هناك".

وأضاف: "لقد قامت القيادة المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية بنشر مجموعات يصل قوامها إلى 20 ألف عسكري في منطقة أمريكا الوسطى والجنوبية، ويخططون لزيادة تعدادها إلى 40 ألف شخص في حال نشوء تهديدات".

ولفت إلى أنه يتم نشر مجموعات تكتيكية عملياتية محددة من القوات المسلحة الأمريكية يبلغ عددها 7 آلاف و500 عسكري في أمريكا اللاتينية بالذات على أساس دائم، مؤكدا أن القيادة العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية لا تستبعد أن يكون البنتاجون يعمل على خطط لإنشاء وحدة برمائية متعددة الجنسيات في المنطقة، تتكون في الأساس من سفن هجومية برمائية تابعة للبحرية الأمريكية.

وأوضح كوستيوكوف أن الولايات المتحدة تعمل باستمرار على إشراك القوات المسلحة لدول أمريكا اللاتينية في التدريب القتالي متعدد الجنسيات، الذي ينظمه البنتاجون.