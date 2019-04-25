ميركل تدعو ماكرون لحضور مؤتمر دول غرب البلقان الاثنين المقبل

ويشارك في المؤتمر رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية زوران زئيف، ورئيس وزراء جمهورية ألبانيا إدي راما.
كما يشارك رؤساء دول وحكومات البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو والجبل الأسود وصربيا وسلوفينيا والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
ويناقش المؤتمر السياسة الأمنية والخارجية لدول غرب البلقان والاتحاد الأوروبي بحضور رئيس المفوضية الأوروبية.
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