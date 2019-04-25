وقال رئيس وزراء سريلانكا، فى لقاء متلفز، إن التحقيقات جارية الآن بالتعاون مع وكالات أجنبية، ونحاول أن نستكشف كل الضالعين فى التفجيرات خاصة الأعضاء الناشطين والفاعلين، مشيرا إلى توقيف عدد كبير منهم.
وأرجح ويكريمسينجه، تعاطف منفذو الهجمات مع تنظيم داعش الإرهابى.
وحول وجود تعاون بين جهات التحقيق مع بعض الجهات الخارجية، قال: نعم نحن بحاجة الى بعض التعاون وهناك رعايا أجانب قتلوا هنا، ويجب علينا أن نتعاون معهم، فقد طلبنا دعمًا أجنبيًا للقيام بالتحقيق لاكتشاف الروابط الخارجية والاتصالات الأليكترونية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء سريلانكا: أحرزنا تقدما كبيرا فى تحقيقات هجمات الأحد الدامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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