محمود يتعهد بتحويل مقار النظام السابق بجنوب دارفور لصالح المواطنين

أكد والي جنوب دارفور، اللواء ركن هاشم خالد محمود، التزامهم بتنفيذ كل توجيهات المجلس العسكري الانتقالي باجتثاث كل النظام السابق، وكشف لدى مخاطبته العاملين بوزارة الصحة اليوم عن استلام كل دور المؤتمر الوطني والخدمة الوطنية والشرطة الشعبية والدفاع الشعبي، وأنها أصبحت جزءاً من الماضي.

وقال محمود: "همنا المواطن وتقديم أفضل الخدمات لإنسان الولاية" ووعد بتحويل كل المقار المصادرة لخدمة المواطنين". وأضاف: " لا مجال للفساد بيننا، ولن نتهاون مع أي مفسد وأي شخص أذنب في حق المواطنين يقدم للعدالة، ووصف الوالي النظام السابق بالدولة العميقة التي امتدت لـ30عاماً، ومن الصعب تغييرها في أسبوع"، داعيا إلى التعاون لتغيير العمل السلبي الذي تم ضد المواطن، ووعد بان أي حق سلب سيعاد لأصحابه، وتابع "ما دايرين قبلية وجهوية وحزبية وسياسة الإقصاء، وأن تمارس الاعتصامات خارج المؤسسات". ودعا الوالي الى تطبيق شعار الثورة حرية سلام وعدالة وعدم الاعتداء على حرية الآخرين، وأضاف "لازم نقوم بالواجبات ونتحمل المسؤولية بلا حزبية ولا جهوية والحرية والعدالة للجميع ونعم للتغيير".

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