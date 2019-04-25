والي شمال دارفور يحل اللجان الشعبية

أصدر والي ولاية شمال دارفور، اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، قراراً قضى بحل اللجان الشعبية بكافة أنحاء الولاية وفي المحليات والمدن والأحياء والقرى والحضر وتسليم كافة الاختام خلال 24 ساعة.

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