محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول اليوم لمواجهة هدرسفيلد

وأضافت الصحيفة أن يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول، منح إذنا بالغياب لمحمد صلاح عن تدريبات أمس بعد حضوره حفل مجلة "تايم" الأمريكية بمدينة "نيوريورك"، بعدما تواجد ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيراً فى العالم لعام 2019.
وكانت تقارير صحفية أثارت الشكوك حول مشاركة محمد صلاح فى مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بعد غيابه عن التدريبات نظراً لتواجده فى نيويورك، قبل أن تقطع الصحيفة المقربة من نادى ليفربول تلك التكهنات وتعلن عودة النجم المصرى لتدريبات "الريدز" اليوم.
ويحتل ليفربول المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل هدرسفيلد تاون المركز الـ 20 والأخير برصيد 14 نقطة، وتأكد هبوطه لدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".
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