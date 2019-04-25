وحشية آل سعود والصمت الاممي المخزي.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت السلطات السعودية أمس الأول الثلاثاء أنها نفذت حكم الاعدام بحق سبع وثلاثون شخصا ممن ادينوا بتهم الإرهاب والفتنة الطائفية بحسب البيان الرسمي السعودي .

الضحايا الذين قطعت السلطات السعودية رؤوسهم فيهم اثنان وثلاثون شخصا من الطائفة الشيعية يتوزعون مابين القطيف والاحساء والمدينة المنورة وجميعهم ممن خرجوا يطالبون بحقوقهم المشروعة ولم يمارسوا إرهابا أو يتورطوا في الفتنة كما ادعت السلطات الرسمية .

هؤلاء الشهداء فيهم من اعتقل وهو طفل لخروجه في مظاهرات احتجاجية علي ممارسات رأوها تخالف العدالة والانصاف، وفيهم رجال دين رأوا أن واجبهم وتكليفهم الشرعي يقتضي الاحتجاج علي التمييز الذي يمارس ضدهم وضد مجتمعهم ككل لكن الحكومة السعودية التي أرادت أن تجبر الشعب في الجزيرة العربية علي الرضوخ الكامل لما تريده ولاتسمح لأحد مطلقا بمجرد التفكير في الاحتجاج والانتقاد .

ويبدو أنه الرياض لما أمنت العقاب بعد فعلتها الشنيعة وجريمتها المنكرة في اسطنبول لم نجد ما يمنعها من ارتكاب هذه المجزرة الكبيرة بحق هؤلاء المواطنين الذين لم يفعلوا غير المطالبة بحقوقهم الشرعية لكنها شريعة الغاب التي درج عليها ال سعود وهم يحظون بحماية ورعاية الارهابي الاكبر في العالم دونالد ترامب الذي عجزت إدارته وحتي مجتمعه عن انتقاد هذه الجريمة السعودية النكراء بحق ابرياء عزل وسقطت ادعاءات امريكا والغرب بشكل عام بقولهم أنهم يدافعون عن الحريات وحقوق الإنسان إذ أن التهمة طالما تتوجه لال سعود فلا إشكال أن يتم التجاوز وغض الطرف ، وهذا يبين مدي النفاق الذي يتعامل به الغرب والازدواجية في تعاطيه مع ملفات المنطقة ككل وتلك التي أحد أطرافها ال سعود ونظراءهم من الحكام الخونة العملاء للأمريكي الكاذب علي وجه الخصوص.

السعودية وهي تنفذ الاعدام في هؤلاء الأبرياء بتهمة الإرهاب تغض الطرف عن المجاهرين بتأييدهم داعش من العلماء والدعاة وهم في امان ماداموا لم يحتجوا علي محمد بن سلمان ولم يتظاهروا مطالبين بحقوقهم الشرعية ، ولم تحاكم العسيري والفحطاني وزملاءهما ممن تورطوا في قتل خاشقجي وإرهابيين آخرين موجودين في السعودية وهذه هي سياسة ال سعود دوما .

شهداء الحرية والكرامة كما فيهم اطفال ورجال دين فيهم أيضا أشقاء من عائلة واحدة (الشهيد علي حسين العاشور، والشهيد محمد حسين العاشور ) وتكرر هذا (الشهيد طالب مسلم الحربي والشهيد طاهر مسلم الحربي) وكأن ال سعود يريدون حرق أحشاء ذوي الشهداء غير مبالين باي جانب انساني بعد أن تخلوا عن مراعاة اي جوانب حقوقية وقانونية وشرعية .

ونؤكد هنا إن الأمم المتحدة مطالبة بالتدخل من أجل انقاذ المواطنين في السعودية وشعوب المنطقة من وحشية النظام السعودي ، ولابد أن يتحمل المجتمع الدولي واجباته الأخلاقية إزاء جرائم ال سعود .

وفي الختام لابد أن تتوجه بالتعازي لأسر الشهداء وذويهم ونذكرهم بخلود دمائهم التي سقت شجرة العدالة والحرية.