الكاردينال يفاجيء الجميع ويستقيل.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ ردود أفعال الاستقالة وربطها بالخسارة المدوية من النجم

▪︎ انقسام حول استقالة الكاردينال وصعوبة إيجاد البديل

▪︎ الكوكي يتحمل الجانب الأكبر في الخسارة ولم يقرأ النجم جيدا

▪︎ مستوى المحترف النيجيري ايمانويل كان محيرا ،،

▪︎ لاعبو الهلال يعتذرون عن الخسارة وخروج الهلال

▪︎ نجوم الفريق يناشدون الكاردينال بالتراجع عن الاستقالة ،،

▪︎ تحديات كبرى تنتظر الهلال على المستوى المحلي تاهبا للقادم من مشاركات

▪︎ توقعات بإقالة الكوكي وتسريح المحترفين الاجانب ،،

▪︎ الكاردينال أحبط بالمستوى وغادر قبل نهاية المباراة

▪︎ من الاحق برئاسة الهلال في حال تمسك الكاردينال باستقالته ،،

▪︎ حوافز البطولات يمكن ان تدخل في ميزانيات الاندية وتكون هدفا للإدارة الجديدة

▪︎ الشعلة يتصدر الهدافين رغم وداع الهلال والخطر القادمون من الخلف

▪︎ قالها المدربون الدفاع قبل الهجوم ياكوكي ،،،!!؟

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▪︎ ودع الهلال الكونفدرالية من دور ربع النهائي ، وكانت النتيجة مفاجئة وكارثية على جماهير الهلال وإدارته ، بحكم ان الهلال بطل مجموعته وخصمه كان ثانيا في مجموعته وتعرض لعدة هزائم قبل ان يصل لهذه المرحلة

▪︎كما ان الهلال عود جماهيره من خلال المباريات السابقة على الأداء المتميز خارج الارض بدليل عدم خسارته ، وكذلك نتائجه الجيدة على ارضه ،،

▪︎ندرك جيدا ان المرحلة القادمة من البطولة او المنافسة وكلما تقدم الفريق كلما ازدادت صعوبة ووضحت المشكلة منذ ان تقرر مواجهة النجم الساحلي ومعروف عن هذه الفرق تمرسها ونفوذها داخل الكاف ويكفي ما حدث للهلال من الحكم المغربي الذي احتسب ثلاث ركلات جزاء ضد حارس الهلال وكان الحارس جمال سالم يلعب لأول مرة ، ولاندري لو كانت هذه المخالفات من النجم الساحلي هل كانت ستحتسب ، طبعا لا بدليل انه وبعد هذه الركلات الاربعة واتت الهلال ركلة مع ابوعاقلة تجاهلها الحكم ،،

▪︎واذا كنا قد غفرنا للهلال نتيجة المباراة الاولى بسبب ما حدث للهلال من التحكيم ، فماذا نقول عن المستوى الذي ظهر به الفريق في المباراة الثانية ،،

▪︎من جديد يتقدم الهلال وفي النهاية يخرج خاسرا

لا توجد ثقافة الاحتفاظ بالنتيجة او المحافظة عليها ،،

▪︎وتاتي ركلة جزاء من نجم كبير مثل الشغيل ولم يمض على هدف الهلال دقائق ، مخالفة واضحة وصريحة مسك وكر وصراع ورمي على الارض وداخل الصندوق وهو لا يدري ولا يعرف بان لاعبي النجم الساحلي يجيدون مثل هذه الفنون والحركات لكسب ركلات الجزاء ،،

▪︎ما يحمد له ان الحارس جمال سالم ابعد الكرة

▪︎ولكن ماذا عن العلة الأكبر والمتسبب في الخسارة ايمانويل

▪︎المحترف النيجيري تعامل مع الكرتين اللتين جاء منهما الهدفان بصورة غريبة جدا ،،

▪︎الكرة الاولى كان اقرب له الكورنر طالما انه لا يحيد السيطرة على الكرة او يحجز المهاجم

▪︎وفي الكرة الثانية بعد عبور الكرة منه كبرى كان على الاقل يضايق اللاعب او يحجزه مخالفة على راس الصندوق ولكنه لم يفعل ، كانت مرواغة شينة من لاعب كبير ومحترف ،،

▪︎بعد المباراة توقعنا من ادارة الهلال الإطاحة بالكوكي ولكن تفاجأنا باستقالة الكاردينال في اليوم التالي

▪︎ولو حدثت الاستقالة بعد المباراة مباشرة لقلنا بأنها انفعالية ونتيجة زعل من الخسارة ولكنها جاءت في اليوم التالي للمباراة ،وسببها مستوى الهلال وتراجعه وعدم المسئولية بعد كل الذي قدمه ،،

▪︎كان شاهدا وحاضرا للمباراة ورغم التقدم فقد الفريق البوصلة وتكررت الأخطاء وكانت الخسارة ليغادر الكاردينال قبل نهاية المباراة ،،

▪︎لاحقاً لاعبو الهلال خاصة بويا الكابتن والشعلة تحسروا على الخسارة ووعدوا بالظهور بمستوى جيد في قادم المواعيد ، وتأثروا لاستقالة رئيس النادي وناشداه بالعدول عنها

وهو نفس شعور الكثيرين من أعضاء النادي وجماهيره وحتى إدارييه

▪︎الكل يتمنى في هذا الوقت وهذا الظرف ان يتراجع الكاردينال ان استقالته ،،

▪︎وفي الأنبار انها حتى الامس شفهية لقطاع الإعلام ، لم تصل لمجلس الادارة او المفوضية او اتحاد الكرة ،،

الكل يريد الاستقرار في هذه المرحلة الحرجة

▪︎ويتوقع ان يعقد المحلس اجتماعا طارئا يناقش فيه الامر ويتوقع اثناء الكاردينال عنها ، ويتوقع صدور قرارات بإقالة الكوكي وإنهاء عقودات اللاعبين الاجانب ،،

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لحن الختام

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▪︎ اسوأ مباراة يديرها الكوكي للهلال في مواجهة النجم الساحلي منذ تعاقده مع الهلال سواء في المرة السابقة او الحالية ، الكوكي فشل في المحك امام الكبار ، ونراه يتحدث عن النجم الساحلي وكأنه مقدس ولا يمكن هزيمته

نراه ركز على خطأ ايمانويل وقال بانه هدية للنجم ان يسجل الهدف الاول وكأن المباراة انتهت هنا عند الكوكي ،،

▪︎ أزم موقف الكوكي اخراج هداف الفريق نجم الصندوق الشعلة والذي يستطيع ان يتعامل مع الكرات ويهابه ويخشاه دفاع النجم ، ولكن الكوكي اخرجه وأراح الخصم ،،

▪︎الثقة أصبحت مهزوزة بين المدرب وجماهير النادي ،،،

▪︎والكوكي يسال من هزيمة الفريق وتراجع مستواه بهذه الصورة وكذلك وضح عدم قراءته الجيدة للنجم ومكامن الخطورة فيه وكذلك الضعف

▪︎غابت العرضيات وغابت التصويبات وغابت المهارات وغاب الانتصار ،،

▪︎وكثرت التمريرات الخاطئة والشرود لدى اللاعبين فكانت الكرة في الشباك في وقت كان فيه الهلال أحوج للهدف ،،

▪︎يسجل الهلال ولا يعرف المحافظة على تقدمه وينهار ويخسر ، الامر تكرر كثيراً وواضح انه لا توجد معالجات ولا تصحيح ولا اهتمام ،،

▪︎اللاعبون يشاركون وكأنهم مجبرون ،،

▪︎ ونلاحظ ان استقالة الكاردينال تسيطر على ما غيرها من احداث ً حتى هزيمة الفريق اصبح الحديث عنها يتضاءل ،،

▪︎الانقسام حول استقالة الكاردينال سببه ظروف الحياة الحالية والصرف

▪︎هل هناك من يقدر على هذا وبالعملات الأجنبية ،،مرتبات وحوافز

▪︎وهناك مسائل الطيران والمباريات الخارجية والتكلفة الكبيرة ،،

▪︎يشهد له في عهد الكاردينال تحديث الاستاد وإنشاء الفندق الملحق به الذي قلل من الصرف الكثير ،،

▪︎ لكل ذلك ومن اجل بناء فريق مستقبل قوي وحتى لا تحدث هزه وإشكالات وتعود المديونيات من جديد يطالب كثيرون بان يستمر الكاردينال رئيساً للهلال ،،

ونتمنى ذلك بان يكمل دورته ،،،

▪︎ رغم خروج الهلال من هذا الدور الا ان هدافه وليد الشعلة يقف على راس الهدافين برصيد ٧ اهداف

▪︎ومن الواضح ان هناك لاعبون يملكون رصيد قريب منه وفرقهم في المنافسة قد يتفوقون عليه في اللفة الحاسمة ،

▪︎ انتقد الكثير من مدربينا الوطنيين مدرب الهلال الكوكي خاصة في اندفاعه نحو الهجوم بعد التسجيل فكانت اخطاء الدفاع وركلة الجزاء ثم هدف التعادل ، وفي الشوط الثاني رغم السيطرة الهلالية والضغط ومن وهجمة مرتدة سجل النجم ،،

▪︎يقول المدربون ان الكوكي أهمل الدفاع وركز على الهجوم ويريد التسجيل بسرعة في حين انه وبعد الهدف الاول كان من المفترض ان يصمد ويقفل اكثر وبعدها يفكر في الهدف الثاني ،،،،

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الحالة

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▪︎ يعود الهلال من القاهرة ونتمنى ان يركز على القادم بعد احداث السويس،،

▪︎امام الهلال مباراتين امام هلال كادقلي ثم الشرطة والمطالب من خلالهما الفوز استعدادا لمرحلة النخبة ،،

▪︎منذ الان الهلال يحتاج لطائرة خاصة تنقله الى هناك

▪︎ في حال تمسك الكاردينال باستقالته الكل يقول من وهو الرئيس القادم ،،

▪︎في البدايات لابد ان يكون بالتعيين وهنا التمنى ان يكون من المقتدرين حتى يصرف النادي ولا تحدث إشكاليات ،،

▪︎وبعدها في الانتخابات ايضا مطلوب نفس القدرات مع الكفاءات والأفكار التى تطور وتستثمر في الهلال

▪︎والان اذا تم تأهيل الفريق بصورة جيدة وتم تدعيمه بمحترفين على مستوى فان المشاركات العربية والإفريقية وحدها استثمار للفريق اذا شارك وحقق معها مراكز متقدمة مع الجوائز المتصاعدة ،،

▪︎جائزة بطل العرب وصلت لسبعة ملايين ونصف المليون دولار كثاني اكبر جائزة في تاريخ بطولات الاندية بعد ابطال اوربا ، تفوقت على اسيا وافريقيا وحتى اميركا الجنوبية وكوبا اميركا وغيرها ً وقابلة للزيادة ، بينما جائزة الوصيف عربيا وصلت الى اربعة ملايين دولار ، هده الجوائز وحدها كافية كمال تسيير للفريق على مدى العام واكثر ،،

▪︎نتمنى ان تكون النظرة في الموسم الجديد كبيرة ومختلفة وطموحة ،،ولهذا في استقالة الكاردينال وتمسكه بها قد لا تكون هناك مخاوف كبيرة اذا بدأنا التفكير والتخطيط الصاح وجئنا بأسماء غير تقليدية شابة وطموحة ومتعلمة ،،،