- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺍعترف ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﺑــﺪﻭﺭ ﻗـﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﻗـﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺤـﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺝ ﺑﺈﻗﺘﻼﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑاﺴﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺭﻛﻦ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺒﺎﺷﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﺤﺼﻠﺖ )ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ( ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﺃﻣــﺲ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟـﺘـﻲ ﻅﻞ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓـﻲ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻀﻲ ﻟﻺﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻭﺻﻒﺩﻭﺭ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺃﻗﺮ ﺑﻘﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮﺍﻙ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺘﻼﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻬﻢ ﺇﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺑﺚ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭﺇﺟﺘﺜﺎﺙ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺑﻮﺍﻋﺚ ﺍﻹﻗﺼﺎء، ﻭﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟـﺤـﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺣﻮﻝ ﺭﺅﻳﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﻪ، ﻭﺫﻟـﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻁﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.
كانت هذه تفاصيل خبر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي يعترف ﺑﺪور ﻗﻮى اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺜﻮرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.