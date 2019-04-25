الكشف عن مرشحي”نداء السودان” وأحزاب لمنصب رئيس الوزراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الخميس” عن أسماء مرشحي قوى نداء السودان وأحزاب أخرى لمنصب رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي. وقالت الصحيفة إن مرشحي”نداء السودان” لمنصب رئيس الوزراء القومي هم”د.إبراهيم البدوي”، وبرفيسور موسى آدم عبد الجليل”. وأوضحت أنّ مرشحي أحزاب”المؤتمر السوداني، حق، الحزب الوطني الاتحادي” لذات المنصب هم”عثمان محمد إبراهيم، ومعتصم الطريفي وخليفة كوكو”. وأشارت الصحيفة إلى أنّ منظمات المجتمع المدني اختارت محمد حسن عثمان حسن”التعايشي”، رئيس اتحاد جامعة الخرطوم الأسبق والمقيم في لندن مرشحًا لها. Advertisements وأبانت أنّ معظم الأحزاب أجمعت على اختيار عبد الله حمدوك لوزارة المالية. وكشفت الصحيفة عن أنّ قائمة ترشيحات”نداء السودان” للمجلس الرئاسي المشترك ضمت كلاً من”عمر قمر الدين، كوثر يوسف، حسن شيخ الدين، شريف حرير”. ودفعت منظمات المجتمع المدني بنصر الدين عبد الباري وبرفيسور محمد الأمين محمد التوم كمرشحين لها للمجلس الرئاسي. باج نيوز

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