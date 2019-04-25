الجبهة الوطنية للتغيير ترشح (جبريل إبراهيم) لرئاسة مجلس الوزراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الجبهة الوطنية للتغيير عدم مشاركتها في الحكومة الانتقالية، وحذرت تجمع المهنيين من محاولة أقصاء الأحزاب، لجهة أن التجمع شارك في نظام الإنقاذ. وكشفت عن ترشيحها زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم وآخرين لرئاسة مجلس الوزراء. وأعلن رئيس الجبهة غازي صلاح الدين في منبر «سونا» أمس، عدم مشاركته في الحكومة الانتقالية على المستوى التنفيذي. من جهته أعلن القيادي بالجبهة حسن رزق عن ترشيح (جبريل إبراهيم) ومحمد حسين أبو صالح وإبراهيم الأمين والصديق الشريف الهندي» لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية. واقترح تشكيل مجلس سيادة من «4» عسكريين و»4» مدنيين وقاضي مهني يرأسه قادة المجلس العسكري. الخرطوم : عبد الرحمن صالح الانتباهة المادة السابقة دخول مشترين جُدد يقفز بالدولار لـمستوى قياسي المقالة القادمة قوى الحرية والتغيير: لم ندعُ الجيش لاستلام السلطة بل للانحياز للشعب

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