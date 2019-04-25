دخول مشترين جُدد يقفز بالدولار لـمستوى قياسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قفزت أسعار الدولار بالسوق الموازي أمس على نحو مفاجئ من (43) إلى (61) جنيهاً للبيع و(60) جنيهاً للشراء.

وبرر بعض التجار بالخرطوم لـ(السوداني) الارتفاع لدخول بعض الأفراد للسوق لشراء الدولار بكميات كبيرة مقابل العملات الوطنية التي يحملونها في (جوالات) مما سارع للقفز بالأسعار من جديد.

وألمح التجار في ردهم على سؤال الصحيفة حول هوية المشترين، ألمحوا إلى احتمالات أن يكونوا من أبناء العاملين بالمؤسسات الحكومية الموقوفة أو ينتمون إلى كبار تجار العملة بهدف إعادة رفع الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق.

وأشار التجار في السياق نفسه للارتفاع المماثل في العملات الأخرى حيث قفز الريال السعودي والقطري من (11) إلى (15) جنيهاً، واليورو من (58 ) إلى (65) جنيهاً.