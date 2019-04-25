صدام ناري بين المريخ والوادي.. الوطني وهلال الأبيض في افتتاح النخبة

يفتتح فريقا المريخ والخرطوم الوطني، مساء اليوم الخميس، مباريات قسم النخبة بالدوري السوداني الممتاز لكرة القدم موسم 2019، بمواجهة كل من حي الودي نيالا وهلال الأُبَيِّض.

فريق المريخ الذي سيلعب بملعبه في مدينة أم درمان، والساعي لاستعادة لقب الممتاز، سيجد نفسه، في مواجهة ضيف ثقيل هو حي الوادي نيالا الذي صعد للنخبة، بنقطة انتزعها من المريخ تحديدا، في آخر مباراة له بمرحلة المجموعات.

ويجد المدير الفني للمريخ يامن الزلفاني، نفسه أمام تحد آخر، وهو ويواجه مدرب ولاعب المريخ السابق ومدرب المنتخب الوطني السوداني لعدة سنوات، محمد عبد الله مازدا.

ويسعى المريخ لبداية جيدة بالنخبة، والعودة لسكة الانتصارات، بعد آخر مباراة تعادل فيها بدوري المجموعات مع الهلال والأُبَيِّض (1/1) قبل 3 أسابيع، إلى جانب المحافظة على سجله خاليا من الخسارة، كفريق وحيد يمتاز بهذا السجل.

وبات مؤكدا أن المريخ سيفقد جهود مهاجمه وهداف البطولة محمد عبد الرحمن، ولاعب المحور ضياء الدين محجوب وهاشم التكت بسبب الإصابة، إلى جانب احتمال فقدان خدمات المحور محمد الرشيد وسيف تيري اللذين لم يتعافيا تماما.

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أما فريق حي الوادي، فيعتبر أحد أقوى الفرق في قائمة لاعبيه، وقد نجح في الصعود لأول مرة، لمرحلة النخبة، ويسعى الفريق لأقوى حضور في أول مباراة.

وفي مباراة يتوقع أن تشهد أداءً قويًا، بسبب تاريخ مواجهات الفريقين سابقا، يواجه الخرطوم في ملعبه بالعاصمة الخرطوم، ضيفه هلال الأُبَيِّض، وهي المباراة الثالثة بين الفريقين هذا الموسم.

وسبق للخرطوم الوطني والأُبَيِّض، أن تواجها مرتين في مرحلة المجموعتين، حيث كان الفريقان ضمن فرق المجموعة (أ)، وقد تعادلا في الخرطوم، وفاز الهلال الأبيض في ملعبه (3/1).

وأبقى الخرطوم الوطني على الغاني برينس أوسو مديرا فنيا، بينما استعان الهلال الأبيض بمدربه السابق إبراهومه بدلا عن المدير الفني الاسكتلندي السابق فرانك نوتال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)