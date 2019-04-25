اختبر ذكاءك !!

السؤال الأول :

*من أشد رؤساء العالم دمويةً؟..

1/ أدولف هتلر..

2/ جوزيف ستالين..

3/عمر حسن أحمد البشير..

*السؤال الثاني :

* من أسرع طالب في العالم قطعاً للطريق ما بين شهادة الثانوي وشهادة الدكتوراة؟..

1/ البرت أينشتاين..

2/ أحمد زويل..

3/ وداد بابكر..

السؤال الثالث :

*من هو المسؤول الذي انتهج فلسفة تحريك الأرداف من أجل تحريك الإنتاج؟..

1 / مهاتير محمد..

2/ محمد طاهر إيلا..

3/ آبي أحمد..

السؤال الرابع :

*من هو عالم الدين الذي تزعجه كلمة شيوعي أكثر مما يزعجه قتل النفس؟..

*1/ الشيخ عبد الحي يوسف..

2/ الشيخ راشد الغنوشي..

*الشيخ طنطاوي..

السؤال الخامس :

*من هي الوزيرة (اللصقة) التي تنقلت بين وزارت عدة لسنوات..

*ثم لم تفعل شيئاً سوى الضحك والرقص؟..

1/ مادلين أولبرايت..

2/ آمال عثمان..

3/ تابيتا بطرس..

السؤال السادس :

*من هو وزير الإعلام الذي فاق وزير دعاية هتلر- جوبلز – في فنون الملق والنفاق؟

1/ أحمد سعيد الصحاف..

*أحمد بلال عثمان..

*فاروق حسني..

السؤال السابع :

*من هي المغنية السودانية التي قالت إنها تنافس وردي..

*وينتظر الناس منها – بمناسبة أيام الثور هذه – أغنيات وطنية في مستوى (وطنا)؟

1/ ندى جلابية..

2/ ندى الشريف..

3/ ندى القلعة..

السؤال الثامن :

*السمك لا يستطيع العيش خارج الماء..

* فمن هي الإنسانة التي لا تستطيع العيش خارج مياه الشمولية؟..

1/ شجرة الدر..

2/ تيريزا ماي..

*بدرية سليمان..

السؤال التاسع :

*ما أكثر ما سيفتقده الرئيس السوداني المخلوع وهو في محبسه الآن؟..

1/ الرقص..

2/اكتناز المال..

3/ القتل..

4/ جميع الإجابات أعلاه صحيحة..

السؤال العاشر :

*ما الذي يمكن أن يحدث في السودان خلال الأيام – أو الساعات – القادمة؟..

1/ تنحي عضو المجلس العسكري عمر زين العابدين..

2/ تنحي رئيس تجمع المهنيين محمد يوسف..

3/ تنحي الثوار !!.

الانتباهة