اختبر ذكاءك !!

السؤال الأول :
*من أشد رؤساء العالم دمويةً؟..
1/ أدولف هتلر..
2/ جوزيف ستالين..
3/عمر حسن أحمد البشير..
*السؤال الثاني :
* من أسرع طالب في العالم قطعاً للطريق ما بين شهادة الثانوي وشهادة الدكتوراة؟..
1/ البرت أينشتاين..
2/ أحمد زويل..
3/ وداد بابكر..
السؤال الثالث :
*من هو المسؤول الذي انتهج فلسفة تحريك الأرداف من أجل تحريك الإنتاج؟..
1 / مهاتير محمد..
2/ محمد طاهر إيلا..
3/ آبي أحمد..
السؤال الرابع :
*من هو عالم الدين الذي تزعجه كلمة شيوعي أكثر مما يزعجه قتل النفس؟..
*1/ الشيخ عبد الحي يوسف..
2/ الشيخ راشد الغنوشي..
*الشيخ طنطاوي..
السؤال الخامس :
*من هي الوزيرة (اللصقة) التي تنقلت بين وزارت عدة لسنوات..
*ثم لم تفعل شيئاً سوى الضحك والرقص؟..
1/ مادلين أولبرايت..
2/ آمال عثمان..
3/ تابيتا بطرس..
السؤال السادس :
*من هو وزير الإعلام الذي فاق وزير دعاية هتلر- جوبلز – في فنون الملق والنفاق؟
1/ أحمد سعيد الصحاف..
*أحمد بلال عثمان..
*فاروق حسني..
السؤال السابع :
*من هي المغنية السودانية التي قالت إنها تنافس وردي..
*وينتظر الناس منها – بمناسبة أيام الثور هذه – أغنيات وطنية في مستوى (وطنا)؟
1/ ندى جلابية..
2/ ندى الشريف..
3/ ندى القلعة..
السؤال الثامن :
*السمك لا يستطيع العيش خارج الماء..
* فمن هي الإنسانة التي لا تستطيع العيش خارج مياه الشمولية؟..
1/ شجرة الدر..
2/ تيريزا ماي..
*بدرية سليمان..
السؤال التاسع :
*ما أكثر ما سيفتقده الرئيس السوداني المخلوع وهو في محبسه الآن؟..
1/ الرقص..
2/اكتناز المال..
3/ القتل..
4/ جميع الإجابات أعلاه صحيحة..
السؤال العاشر :
*ما الذي يمكن أن يحدث في السودان خلال الأيام – أو الساعات – القادمة؟..
1/ تنحي عضو المجلس العسكري عمر زين العابدين..
2/ تنحي رئيس تجمع المهنيين محمد يوسف..
3/ تنحي الثوار !!.
الانتباهة
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