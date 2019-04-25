قوى الحراك تؤجل اعلان السلطة الانتقالية.. وحشود مليونية في ساحة الاعتصام

أعلنت قوى الحرية والتغيير تأجيل اعلان اسماء مرشحيها للسلطة الانتقالية كان مقررا له مساء اليوم الخميس؛ وذلك بعد توصلها لاتفاق مع المجلس العسكري على تشكيل لجنة مشتركة لتقريب وجهات النظر في الخلافات بينهما.

وقالت في بيان ان الخطوة سعيا منها للوصول الى اتفاق شامل وكامل يمهد لإعلان كل مستويات السلطة الانتقالية.

وتخاطب قيادات قوى الحراك الحشود المليونية التي بدأت في التوافد من ولايات السودان الى ساحة الاعتصام بالقرب من قيادة الجيش السوداني بوسط العاصمة الخرطوم.

ويسير القضاة في اول مشاركة لهم في الثورة موكبا حاشد يتوقع ان يشارك فيه الآلاف من كل الدرجات ينطلق من امام المحكمة الدستورية للالتحاق بالمعتصمين؛ كم ينضم الى الاعتصام الآلاف من العاملين بالنفط في القطاعين العام والخاص.

ورصد (اخبار الخليج 365) تحرك موكبا كبيرا بسيارات نقل من مدينة كوستي متوجها الى ساحة الاعتصام ؛ وفِي موازاة انطلق طوَف مكون من عشرات السيارات من مدينة شندي في طريقه الى الخرطوم.