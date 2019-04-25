نشرة الظهيرة.. سر بشأن "البشير".. وهذه قيمة ممتلكات حزبه

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت السودان عدد من الأحداث الهامة على مستوى الأوضاع السياسية والإجتماعية، نقدمها لكم في السطور الأتية.



تريليون ونصف قيمة ممتلكات وأصول حزب المؤتمر الوطني

كشفت صحيفة التيار الصادرة اليوم”الخميس” عن أنّ الممتلكات والأصول المملوكة لحزب المؤتمر الوطني تصل إلى نحو تريليون و”500″ مليار جنيه وفقًا لمسح أولى.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الحزب يملك نحو”5″ آلاف سيارة فارهة”40%” منها عربات دفع رباعي باهظ الثمن، إلى جانب شركات وهيئات ومؤسسات تتجاوز الـ”3000″.

كما يملك الحزب واجهات استثمارية أخرى تستفيد من الإعفاءات الجمركية للدولة مع إرغام الجهات الحكومية على التعامل معها ضمن سياسة التمكين التي انتهجها النظام منذ بواكير تسعينيات القرن الماضي.

وقالت الصحيفة اليوم إن التقديرات الأولية إن دور الحزب تتجاوز”1500″ موقع أهمها المركز العام بالخرطوم والذي تجاوز كلفة بناء أبراجه”50″ مليون دولار أي نحو”300″ مليار جنيه.

وأوضحت الصحيفة أن أصول وممتلكات لمؤسسات وشركات واتحادات طلابية مرتبطة بالوطني اختفت في ظروف غامضة بينها سيارات تقدّر بالمليارات وأجهزة حاسوب وممتلكات أخرى.

وأبانت أنّ حزب المؤتمر الوطني استحوز”189″ مركزًا على مستوى المحليات بولايات السودان المختلفة وأكثر من”126″ مركزًا بعواصم الولايات بجانب”1185″ فرعًا على مستوى الوحدات الإدارية والمدن الكبرى.

وكشفت الصحيفة عن أنّ الأصول المذكورة لم تشمل واجهات أخرى تابعة للحزب البائد بما فيها ممتلكات الحركة الإسلامية، والمؤسسات التي تم حلها من قبل المجلس العسكري وشملت الخدمة الوطنية ـ الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي، كما أنّ الأصول الواردة لم تشمل أيضًا الحسابات المصرفية في البنوك المحلية والعالمية.

حرق مدرسة ثانوية بسبب خلاف بين مديرها السابق والحالي

أضرم أشخاص النار على مدرسة ثانوية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض بسبب خلاف بين مديرها الحالي والسابق.

وحسب صحيفة(السوداني)، فإن عددا من الأشخاص قد هاجموا المدرسة وأشعلوا فيها النيران مخلفين وراءهم تلفاً في أدواتها وأثاثاتها قبل أن يسارع أهالي المنطقة ويخمدونها قبل تدخل الشرطة.

وأضاف المصدر أن التحقيقات كشفت عن أن الحريق نتج عن خلاف بين مدير المدرسة الحالي والسابق، مشيراً إلى أن من أشعلوا النيران لهم صلة قرابة بالمدير السابق، عليه دونت الشرطة بلاغاً بالحادثة وحققت فيها.

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المجلس العسكري السوداني يكشف طلب البشير إبادة ثلث الشعب

طلب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إبادة ثلث الشعب السوداني، ردا على الاحتجاجات التي استمرت 4 أشهر ضده.

وكشف نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو حميدتي، عن طلب البشير بشأن إبادة ثلث الشعب السوداني.

وطبقا لصحيفة "الانتباهة" السودانية، فقد قال حميدتي: "إنه في إطار التشاور مع الرئيس السابق للخروج من الأزمة ذكر لنا أننا مالكية، والمالكية يبيحون إبادة ثلث الشعب ليعيش البقية في أمان وعزة".

وتابع حميدتي، أن البشير أكد لهم أن "غلاة المالكية أباحوا إبادة نصف الشعب".

وأضاف حميدتي: "في هذه اللحظة قررت أن نتشاور في التغيير".

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يعلن فيها هذا الحديث حول طلب البشير، حيث كشف الصحفي السوداني، عثمان ميرغني، عن كون هذا الطلب هو ما دفع قادة الجيش السوداني لخلع الرئيس السابق عمر البشير.

وقال ميرغني، أمام تجمع للمتظاهرين، إن قادة المجلس العسكري أخبروه أن البشير قبل صدور قرار عزله بيوم، قال لهم بالحرف الواحد": "طبعا كلكم تعلمون أننا نتبع المذهب المالكي، وهذا المذهب يتيح للرئيس أن يقتل 30% من شعبه، بل وهناك من هم أكثر تشددا يقولون 50%".

وأضاف الصحفي السوداني، نقلا عن مصادر من المجلس العسكري، أن البشير اختتم حديثه لهم بقوله: "قدامكم 48 ساعة ما عايز أي زول (شخص) قدام القيادة، حتى لو كان ثلث الشعب".

وتابع أن "قادة المجلس العسكري قرروا في تلك اللحظة أنه يجب أن يسقط فعلا".

وتولى المجلس الانتقالي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل، ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.