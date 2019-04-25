وقال بوتين عقب مباحثاته مع زعيم كوريا الشمالية:
"الرئيس كيم جونغ أون شخص منفتح بما فيه الكفاية، ويقود مناقشة حرة حول جميع القضايا التي كانت على جدول الأعمال: عن العلاقات الثنائية والمسائل المتعلقة بمسائل العقوبات، والأمم المتحدة، وعلاقاته مع الولايات المتحدة، وبالطبع، عن الموضوع الرئيسي، حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".
وأشار بوتين إلى أنه تحدث مع كيم جونغ أون بتفصيل كبير، حيث تناول الجوانب المختلفة لجميع هذه المشاكل.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: كيم جونغ أون شخص منفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.