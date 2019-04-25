بوتين: كيم جونغ أون شخص منفتح

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، شخص منفتح، ويقود مناقشة حرة، ومحاور مثير للاهتمام.

وقال بوتين عقب مباحثاته مع زعيم كوريا الشمالية:

"الرئيس كيم جونغ أون شخص منفتح بما فيه الكفاية، ويقود مناقشة حرة حول جميع القضايا التي كانت على جدول الأعمال: عن العلاقات الثنائية والمسائل المتعلقة بمسائل العقوبات، والأمم المتحدة، وعلاقاته مع الولايات المتحدة، وبالطبع، عن الموضوع الرئيسي، حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

وأشار بوتين إلى أنه تحدث مع كيم جونغ أون بتفصيل كبير، حيث تناول الجوانب المختلفة لجميع هذه المشاكل.