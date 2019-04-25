"قمع وقتل المتظاهرين".. ماذا كان ينوي البشير قبل رحيله؟ (تقرير)

ظهر في الساعات الأخيرة، عدة أدلة بشأن ما كان يريد الرئيس المعزول عمر البشير فعله تجاه المتظاهرين في السودان من أجل البقاء في السلطة.

ف كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي، عما قال انها مجزرة كان الرئيس المخلوع عمر البشير يهم بارتكابها بحق المحتجين ضده، مستندا في ذلك الى فتوى للامام مالك بن انس، ثاني الائمة الاربعة في المذهب السني.

واكد حميدتي وهو ايضا قائد قوات الدعم السريع، ان هذه النية المبيتة ضد المحتجين تجلت خلال اجتماعه مع القيادات العسكرية قبيل تنفيذ الانقلاب العسكري وعزله.

وقال الفريق “حميدتي” إنهم طرحوا الأزمة السياسية أمام البشير في ساعاته الأخيرة كرئيس قبل خلعه، وأضاف “حميدتي” سألناه ما هو الحل؟ فرد عليهم حسب مقطع فيديو قصير لـ “حميدتي”، بأن الرئيس المخلوع أجابهم ” نحن مالكية ولنا فتوى تبيح لنا قتل ثلث المواطنين المحتجين ليعيش البقية بعزة”.

وأضاف الفريق حمدان في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “التيار” السودانية على حسابها في “فيسبوك” مساء اليوم الأربعاء أن البشير أضاف “المتشددون من المالكية يفتون بقتل 50 في المئة من المواطنين “.

وأكمل حميدتي ” وقتها قلت في داخلي فورا “حسبنا الله ونعم الوكيل”،و أضاف”كنت آخر من تم مشاورته في التغيير.”

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وفي تصريحات سابقة قال الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” إنه رفض المشاركة في قمع الاحتجاجات عندما طلب منه الرئيس المخلوع، عمر البشير ذلك، السيطرة على الشارع، مما أكسبه بعض القبول الشعبي في حين ينظر العديد من السودانيين إلى قواته باعتبارها “ميليشيا مرتزقة”.

وأظهرت وثائق وفقًا لشبكة" سي إن إن"، أن البشير تعاون مع شركة روسية يملكها ثري مقرب من الكرملين، ويلقَب بأنه طباخ بوتين، حيث تتضمن الخطة إشاعة أن رافضي بقاء البشير يهاجمون المساجد والمستشفيات.

كما تضمنت الخطة رسم صورة نمطية بأن المظاهرات معادية للإسلام والعادات والقيم عبر زرع أعلام المثلية الجنسية بين المتظاهرين.

وأضافت الشبكة أن الشركة التي وضعت الخطة تدعى «M-invest » ويملكها رجل أعمال مقرب من الكرملين، يدعى يوفجيني بريغوزين؟، حيث شملت الخطة إشاعة أن إسرائيل تدعم المتظاهرين، بالإضافة إلى تنفيذ إعدامات في ساحات عامة ضد «سارقين» لجعلهم عبرة.

كما اقترحت الشركة أيضا أن يقوم البشير بالحوار مع المعارضة؛ لكسب القادة إلى صفه، وفصلهم عن المتظاهرين، وتحسين سمعة النظام عبر توزيع مجاني للخبز والطحين والحبوب.