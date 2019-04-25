إستقرار في أسعار الذهب

الخليج 365 : استقرت أسعار الذهب اليوم حيث بدد ارتفاع الدولار الدعم المستمد من تراجع الأسهم ومجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من شتى الأنحاء مما أثار المخاوف بشأن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1275.51 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1277.60 دولار للأوقية.

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