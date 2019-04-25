البنك الزراعي: المساحة المستغلة للزراعة لا تتجاوز (20%)

الخليج 365 :

كشف مدير البنك الزراعي صلاح حسن، أن نسبة تعثر القطاع الزراعي العام الماضي بلغت 5.5%، وأرجع ذلك للسياسات التمويلية المحكمة التي يضعها البنك، ونفى سعيهم للربح وانما لتنمية القطاع الزراعي، وأعلن عن استلام البنك 2 مليون و500 جوال قمح من المزارعين، وأكد انها تكفي حاجة البلاد حتى منتصف يونيو القادم، وأقر بأن مساحة البلاد المستغلة للزراعة لا تتجاوز الـ(20%) فقط ولم يتم استغلالها بالصورة الأمثل حتى ينتج السودان ما يكفيه، وأردف: “السودان مغلوب على أمره”، ولفت الى ان المتغيرات السياسية أثرت على القطاع الزراعي.