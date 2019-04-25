اتحاد الكرة يكشف سيناريو ما بعد استقالة الكاردينال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف اتحاد كرة القدم السوداني عن الخطوة التي سيتبعها حال تقديم مجلس الهلال خطابًا يحوي استقالة رسمية لرئيس النادي أشرف سيد أحمد الكاردينال من منصبه. وأوضح قيادي باللجنة القانونية لاتحاد الكرة لـ”باج نيوز” أنّ الوزارة والمفوضية لا تملكان الحق في التدخل في الوضع الحالي للهلال. Advertisements وأكّد المصدر أنّه وفي حال استمرار استقالة الكاردينال سيتمّ إقامة انتخابات تكميلية للمجلس في منصب الرئيس. ودفع أشرف سيد أحمد الكاردينال بشكل مفاجئ”الأربعاء” باستقالة دون الكشف عن الأسباب. وخرج الهلال مؤخرًا من بطولة الكنفدرالية بعد خسارته أمام النجم بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

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