بعثة الهلال تصل الخرطوم والفريق يفتح ملف البطولة المحلية اليوم

وصلت في الساعات الاولى من فجر اليوم الأربعاء بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال قادمة من جمهورية مصر العربية عقب فراغ الفريق من مواجهة النجم الساحلي التونسي في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، وسيفتح الهلال إعتبارا من مساء اليوم ملف البطولة المحلية حيث سيجري الفريق بملعبه في امدرمان مران متعدد الأغراض تأهبا لمواجهة فريق هلال كادوقلي يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز، وسيجري الهلال مساء الغد مرانه الرئيسي بالجوهرة الزرقاء فيما ينتظر أن تغادر البعثة صباح السبت لمدينة كادوقلي عبر الطيران الداخلي.

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