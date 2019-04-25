تحركات بشأن نقل السلطة بالسودان.. هل ينتزعها مدني؟ (تقرير)

عدة تحركات شهدتها الساعات الماضية بشأن تسليم السلطة في السودان إلى قيادة مدنية بعد أن خلع الجيش عمر البشير وشكل مجلسًا عسكريًا لإدارة شئون البلاد لمدة عامين.

دعت حركة الاحتجاج في السودان الى "مسيرة مليونية" الخميس للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لنقل السلطة الى إدارة مدنية.

وفي خطوة تدل على محاولة المجلس المؤلف من عشرة ضباط تجنب مزيد من التصعيد، أعلن ثلاثة من أعضائه استقالاتهم، فيما ذكر "تحالف الحرية والتغيير" المطالب بتشكيل حكومة مدنية، الاتفاق بين الطرفين على "لجنة مشتركة لترتيبات الانتقال"، من دون مزيد من الإيضاحات.

وتوعّد قادة "تحالف الحرية والتغيير" بالتصعيد. وقال أحدهم صديق فاروق الشيخ "لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية"، مضيفا "كما أننا نحضر لإضراب شامل"، ودعا القيادي أحمد الربيع "إلى مسيرة مليونية الخميس".

وأعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية المعارضة، فجر الخميس، تأجيلها إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية؛ للمرة الثانية خلال 3 أيام؛ وذلك سعياً للوصول إلى اتفاق شامل مع المجلس العسكري الانتقالي.

وأوضحت في بيان أطلعت عليه الأناضول، أنها رأت اتخاذ خطوة تأجيل إعلان الأسماء المرشحة للسلطة المدنية الانتقالية؛ "بناءً على المستجدات، والاتفاق حول الخطوات القادمة مع المجلس العسكري".

ولفت البيان إلى أن ذلك التأجيل؛ يأتي سعياً للوصول إلى اتفاق شامل وكامل مع المجلس العسكري يمهد للإعلان عن كل مستويات السلطة الانتقالية المدنية.

وذكر أن "الطرفين اتفقا على ضرورة العمل المشترك؛ من أجل الوصول بالبلاد للسلام والاستقرار والتحول الديمقراطي الحقيقي".

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وأضاف " تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير؛ لمناقشة القضايا الخلافية العالقة، فالمسوؤلية مشتركة.

وأشار البيان إلى أن "المجلس العسكري وعد باتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الثقة، ولمواصلة التعاون".

وكانت "الحرية والتغيير" أجلت إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدني الأحد إلى اليوم الخميس.

وطالبت "الحرية والتغيير"، وفق البيان، المجلس العسكري بإسقاط الأحكام في حق قادة الحركات المسلحة وإطلاق سراح الأسرى.

وأشارت إلى أن المجلس أكد أنه شرع فعلياً في هذه الإجراءات عبر لجنته القانونية التي ستفرغ من عملها خلال أيام.

وأكدت "الحرية والتغيير" على استمرار الاعتصام أمام مقرات قيادات الجيش بالخرطوم ومدن البلاد، حتى تحقق كافة الأهداف.

وفي وقت سابق، قررت قمة الإتحاد الأفريقي مد فترة تسليم السلطة في السودان من 15 يومًا إلى ثلاثة أشهر، حيث أن الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة وجدوا أن مدة 15 يومًا غير كافية، ومن ثم تم التوافق على مهلة الثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية.