مباراتان اليوم في افتتاح دوري النخبة

تنطلق مساء اليوم مرحلة النخبة لبطولة الدوري السوداني الممتاز بمباراتان ساخنتان في الأسبوع الأول للمنافسة حيث يلتقي الخرطوم الوطني بضيفه هلال الابيض بإستاد الخرطوم بينما يحتضن ملعب استاد المريخ المباراة الثانية التي يستقبل فيها المريخ ضيفه حي الوادي نيالا بإستاد الخرطوم وعند الساعة السابعة مساء يستضيف الخرطوم الوطني هلال الابيض في قمة نارية يبحث من خلالها الفريقان عن الانتصار والبداية بقوة في النخبة والمنافسة بقوة علي تاج البطولة، ويتوقع ان تأتي المواجهة ساخنة وقوية بين الفريقين .

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المباراة الثانية يحتضنها ملعب إستاد المريخ عند السابعة مساء أيضا ويستقبل فيها المريخ ضيفه حي الوادي نيالا في مباراة يبحث فيها الطرفان عن الفوز خاصة اصحاب الضيافة الذين يسعون بقوة في التتويج بالبطولة لذلك يسعون في بداية قوية عبر تحقيق الفوز اليوم وسيكون الفوز او الخروج بنتيجة ايجابية هو مطلب بالنسبة لفريق حي الوادي نيالا .

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