تريليون ونصف قيمة ممتلكات وأصول حزب المؤتمر الوطني

كشفت صحيفة التيار الصادرة اليوم”الخميس” عن أنّ الممتلكات والأصول المملوكة لحزب المؤتمر الوطني تصل إلى نحو تريليون و”500″ مليار جنيه وفقًا لمسح أولى.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الحزب يملك نحو”5″ آلاف سيارة فارهة”40%” منها عربات دفع رباعي باهظ الثمن، إلى جانب شركات وهيئات ومؤسسات تتجاوز الـ”3000″.

كما يملك الحزب واجهات استثمارية أخرى تستفيد من الإعفاءات الجمركية للدولة مع إرغام الجهات الحكومية على التعامل معها ضمن سياسة التمكين التي انتهجها النظام منذ بواكير تسعينيات القرن الماضي. وقالت الصحيفة اليوم إن التقديرات الأولية إن دور الحزب تتجاوز”1500″ موقع أهمها المركز العام بالخرطوم والذي تجاوز كلفة بناء أبراجه”50″ مليون دولار أي نحو”300″ مليار جنيه. Advertisements وأوضحت الصحيفة أن أصول وممتلكات لمؤسسات وشركات واتحادات طلابية مرتبطة بالوطني اختفت في ظروف غامضة بينها سيارات تقدّر بالمليارات وأجهزة حاسوب وممتلكات أخرى. وأبانت أنّ حزب المؤتمر الوطني استحوز”189″ مركزًا على مستوى المحليات بولايات السودان المختلفة وأكثر من”126″ مركزًا بعواصم الولايات بجانب”1185″ فرعًا على مستوى الوحدات الإدارية والمدن الكبرى. وكشفت الصحيفة عن أنّ الأصول المذكورة لم تشمل واجهات أخرى تابعة للحزب البائد بما فيها ممتلكات الحركة الإسلامية، والمؤسسات التي تم حلها من قبل المجلس العسكري وشملت الخدمة الوطنية ـ الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي، كما أنّ الأصول الواردة لم تشمل أيضًا الحسابات المصرفية في البنوك المحلية والعالمية.

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