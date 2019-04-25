عم شبشه يطالب باعتصام حتى عودة الكاردينال

طالب العم حسن شبشه المعروف بالاب الروحي لنادي الهلال جماهير الفريق بالتدخل لعدول الكاردينال عن إستقالته الاخيرة، وقال شبشه أن الكاردينال بما قدمه لنادي الهلال يعتبر رمز من رموز هذا النادي ولا يمكن أن يرحل عن إدارة النادي بهذه الصورة، وأضاف: ينبغي أن تكون هنالك كلمة قوية لجماهير الهلال ورموز النادي واقطابه، إن دعى الأمر فإنني أطالبهم بالإعتصام أمام النادي ومنزل الدكتور أشرف الكاردينال حتى يتراجع عن هذا القرار.

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