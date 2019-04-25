جمال العواضي: الرئيس السيسي أنقذ مصر من خطر الجماعات الإرهابية

أكد جمال بدر العواضى رئيس المنتدى ومدير الوكالة للصحافة والدراسات الإستراتيجية "AIJES"، أن مصر وجيشها العظيم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذها وأخرجها من عنق الزجاجة، ومن خطر هذه الجماعات التي مازالت تمثل تهديدا على الأمن والسلم العالميين.

وأشار رئيس المنتدى، إلي أن مصر واجهت العديد من الهجمات الإرهابية خاصة بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين، الذين اعتبروا مصر وقت الرئيس المعزول محمد مرسى نقطة انطلاق لهذه الجماعات إلى العالم العربي وباقي الدول.

ولفت إلي أن مؤتمر الإرهاب والتطرف في باريس، جاء بعد الأحداث المتتالية للأعمال الإرهابية وما تشاهده المنطقة جميعها، فإن المجتمع والحكومات الغربية بدأت تعي تماما خطورة اتساع دائرة التطرف بين الشباب المسلم في أوروبا وفرنسا تحديدا.