إختتام  تسجيلات برنامج (أغاني وأغاني)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اختتم برنامج (أغاني وأغاني) بالأمس آخر حلقات تسجيلاته لهذا الموسم وسط حضور كبير من الفنانين القدامى المشاركين في المواسم السابقة، إلى جانب الأصوات الجديدة التي شاركت لأول مرة في البرنامج من بينها الفنان مسعود فايز وأريج الربيع والفنان الشاب مصطفى جدة ومحمد حسن (بوتو) ، إلى جانب مشاركة الفنان طه سليمان في ثلاث حلقات والفنانة شادن في حلقتين. الجدير بالذكر أن البرنامج سيقدم مجموعة من الأغنيات الوطنية والغناء الشعبي والحماسي والأغنيات التراثية التي تمثل كل قبائل السودان، إلى جانب حلقات وفاء وعرفان للفنانين الذين رحلوا هذا العام من بينهم الفنان والملحن السني الضوي وأم بلينة وعلي إبراهيم اللحو وإبرهيم حسين والشاعر سيف الدين الدسوقي.