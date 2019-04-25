والي القضارف المكلف يكشف عن فساد مالي واختلاسات بالولاية

الخليج 365 :

قال والي القضارف المكلف اللواء ركن محي الدين أحمد ،إنه ليس مكلفاً بعملية الاعتقالات لمنسوبي النظام السابق، وإن مهامه تنحصر في أشياء معينة حسب تكليف المجلس العسكري وهي الأمن وقضايا الناس والمشاريع الخدمية، وأشار الى أن النظام السابق جلس على كرسي السلطة ثلاثين عاماً ولابد من التعامل معه تدريجياً.

وأوضح الوالي في مؤتمر صحفي حول الوضع في الولاية أمس، أن في أيامه الأولى لتوليه مهام العمل كان لابد من الاهتمام بالخدمات الأساسية المتمثلة في معايش الناس والأمن وإكمال مشاريع التنمية المحلية، بالإضافة الى المشاريع المشتركة مع المركز، مؤكداً أن مهامه تنحصر في ثلاثة محاور وهي حفاظ الأمن ومعايش الناس ومشاريع الخدمية، بجانب خطة العام 2019م ومتطلباتها والمشاريع المنقوصة بالإضافة العمل في مشاريع الموسم الزراعي ومدخلاتها، مشيراً إلى أن 60% من الوقود الخاص بموسم الزراعة في هذا العام سوف يصل في نهاية شهر مايو، وأوضح أن حكومته ظلت متابعة الوضع الخدمي اليومي وإرسال تقارير بشأنها الى المركز خاصة الوضع السياسي، وأضاف: “بعد قرار المجلس العسكري قمنا باستلام دار النظام السابق ووضعنا حراسة مشددة على المقر، وتم حصر كل ما بداخله وأغلقنا المداخل ومنافذ الولاية حتى نضمن السلامة للمواطن، وكشف عن وجود اختلاسات وفساد مالي بالولاية في بعض المواقع، بالإضافة الى عدم تجانس في بعض الإدارات مع بعضها.