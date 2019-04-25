المريخ يواجه تحدي حي الوادي نيالا بالممتاز مساء اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

مهمة جديدة يخوضها المريخ مساء اليوم”الخميس” عندما يستضيف حي الوادي نيالا ضمن الأسبوع الأولى من الدوري الممتاز لمرحلة النخبة.

ويسعى المريخ إلى الثأر من منافسه بعدما سقط في فخ التعادل خلال المرحلة الختامية من دوري المجموعات.

ويخطط أبناء التونسي يامن الزولفاني إلى وضع أوّل ثلاث نقاط في رصيده من أجلّ المنافسة بقوة على اللقب خصوصًا، وأنّ هذه المرحلة لا تقبل القسمة على اثنين.

وأكمل المريخ إعداده على أفضل ما يكون،وخاض سلسلة من التجارب الودية أمام القوز وشبابه عمل من خلالها الجهاز الفني بقيادة يامن الزولفاني على اختبار جاهزية لاعبيه بمن فيهم العناصر التي لم تشارك في المباريات السابقة.

وودع المريخ بطولة كأس زايد من مرحلة نصف النهائي بعدما خرج على حساب النجم بخسارته بهدف دون مقابل.

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ويأمل الزولفاني أن تكون كتيبته على قدر المهمة لتحقيق نتيجة مثالية في أولى مباريات النخبة كما أن المباراة تمثل أهمية لكون أن الفريق سقط في فخ التعادل في مرحلة المجموعات أمام حي الوادي نيالا.

وسيفقد المريخ في مباراة اليوم عددًا من عناصره الأساسية بقيادة محمد عبد الرحمن وضياء الدين والتاج إبراهيم والتكت لكن يامن الزولفاني على خبرة نجومه في تقديم أفضل المستويات وقيادة الفريق لتحقيق الانتصارات.

وينتظر أن تشهد التكشيلة التي سيدفع بها التونسي في مباراة اليوم عديد من المتغيرات لطالما هنالك عناصر أكّدت جاهزيتها لا سيما التي لم تشارك في مرحلة المجموعات.

على الجانب الآخر، يأمل حي الوادي نيالا تقديم أداء جاد في مرحلة النخبة والمنافسة بقوة على اللقب، خصوصًا وأنّ الفريق أدّى مستويات لافتة في العام الماضي.

وكان حي الوادي نيالا فترة الاعدادية نموذجية تحت إشراف المدرب الخبير محمد عبدالله مازدا ،وأدى عدداً من المباريات الودية كانت كفيلة بحصوله على إعداد يؤهله لأداء مباريات دوري النخبة.