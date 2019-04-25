الكشف عن شركة كبرى تتهرب من توريد حصائل الصادر

التاريخ: 25-أبريل-2019
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علمت مصادر موثوقة بأن شركة كبرى تعمل في مجال تصدير الصمغ العربي، لم تقم بتوريد حصائل الصادر لثلاث مرات على التوالي .
وكشف المصدر أن المركزي قام بمقاضاة تلك الشركة، لكن شخصيات نافذة تدخلت وأخرجت صاحب الشركة بضمانات .
وأضاف المصدر وبحسب صحيفة آخر لحظة، أن مسؤول الشركة حتى الآن لم يقم بإسترجاع حصائل الصادر .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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